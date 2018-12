Poá adquire terreno para construção de escola na Vila Áurea

O prefeito Gian Lopes (PR), ao lado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá e do secretário de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, anunciou nesta sexta-feira (28) a aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na Vila Áurea, para construção de uma nova escola no bairro. A negociação da área, que fica entre as ruas Pio XII e Tomé de Souza, foi feita de forma amigável, por meio de desapropriação. Os secretários de Administração, Alexandre Provisor e da Fazenda, Robson Senziali, e os antigos proprietários do terreno, também participaram da atividade.

“Estamos adquirindo este imóvel para construção de uma escola na Vila Áurea. A unidade será implantada em uma área de 1.350 metros quadrados e o objetivo é atender a demanda local. Educação é uma prioridade na nossa administração e estamos trabalhando muito para que o setor se desenvolva mais a cada dia no nosso município”, disse o prefeito Gian Lopes.

Segundo o secretário de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, a sensação pelo momento vivido é de grande felicidade. “Estamos muito felizes, porque as demandas da Educação são muito grandes e estamos trabalhando para atender todas. É nesta área que é possível garantir o futuro das nossas crianças e sonhar com dias melhores. A Secretaria de Educação está reestruturando toda a rede para adequar e oferecer novas escolas, como esta que será implantada na Vila Áurea”, comentou.

O vice-prefeito Marquinhos Indaiá reforçou que fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo. “Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente. Então sempre estaremos colocando em prática ações que vão melhorar o atendimento aos poaenses. Assim como a Saúde, o setor de Educação é prioridade em Poá e o bairro da Vila Áurea ganhará muito com esta nova escola”.

Investimentos

Na última quarta-feira (26), o prefeito Gian Lopes assinou o termo de início de obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e arquibancada para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.

Melhorar a Educação em Poá sempre foi o compromisso do governo Gian Lopes. “Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregaremos em breve a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, completou Gian Lopes.