Poá adquire terreno para construção de posto de saúde na Cidade Kemel

O prefeito Gian Lopes (PR), ao lado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, anunciou nesta quarta-feira (7) a aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na Cidade Kemel, para construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro.

A negociação da área, que fica na Rua Vítor Barbosa Guisar, esquina com a Rua Florianópolis, foi feita de forma amigável, por meio de desapropriação.

Os vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara) e Fabio Camilo Batista, o Fabio Suru, secretários municipais e os antigos proprietários do terreno, também participaram da atividade.

“Muito feliz por anunciar para população poaense, principalmente aos moradores do bairro Cidade Kemel, que acabamos de adquirir um terreno em que muito em breve vamos construir no local um posto de saúde, e certamente será um dos mais modernos do município, com uma boa estrutura, tudo visando melhorar a qualidade do atendimento dos nossos munícipes”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Ainda de acordo com o prefeito, já era um desejo seu, dos vereadores Welson Lopes e Fabio Suru, e do vice-prefeito Marquinhos Indaiá, construir esta nova unidade de saúde no Kemel, por saberem da importância deste equipamento para o bairro.

"Com este posto de saúde vamos conseguir atender melhor a demanda da Cidade Kemel. Agora com o terreno vamos avançar na elaboração do projeto, para que a construção comece o mais rápido possível", explicou Gian Lopes.

O secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá, reforçou que fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo.

“Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente. Então sempre estaremos colocando em prática ações que vão melhorar o atendimento aos poaenses. O setor de Saúde em Poá é prioridade e o bairro da Cidade Kemel ganhará muito com esta nova unidade”, disse.

Outros projetos

Recentemente, o prefeito Gian Lopes iniciou a construção do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, na Vila Açoreana. O local contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias. A capacidade de atendimento será de até 400 crianças por dia.

As unidades de saúde de Poá também começaram a ser reformadas para aumentar o conforto e comodidade dos poaenses, além de contribuir na oferta de um melhor atendimento. É preciso registrar ainda que o novo Centro de Especialidades Médicas (CEME), que está sendo construído no Jardim Medina, ao lado do Hospital Guido Guida, vai ser moderno e com uma estrutura de ponta.

O prefeito de Poá, Gian Lopes, juntamente com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), também conseguiu garantir o atendimento de poaenses na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes. E, além disso, a Secretaria de Saúde tem trabalhado para melhorar o acesso da população aos medicamentos distribuídos nas unidades de saúde.