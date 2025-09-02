Poá: Agosto Lilás mobiliza população no combate à violência contra a mulher

A Secretaria da Mulher de Poá encerrou, no dia 29 de agosto, a campanha “Poá por todas”, realizada em alusão ao Agosto Lilás, movimento nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. A programação incluiu palestras, rodas de conversa, mobilizações nas ruas e ações educativas voltadas à conscientização da população. Com apoio da Secretaria Estadual da Mulher, a iniciativa buscou ampliar o alcance das atividades no município, envolvendo especialistas e voluntários.

A abertura da programação aconteceu no dia 25 de agosto, com uma roda de conversa sobre saúde emocional feminina, conduzida pela psicanalista e terapeuta Nara Serrão. No dia 26, a cidade promoveu um pit stop de conscientização na avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, em conjunto com outras cidades do Estado, como parte de uma mobilização estadual.

A ação contou com a presença da primeira-dama, Flavia Souza, e da secretária da Mulher, Laudjane Ferreira. Para sensibilizar motoristas, pedestres e comerciantes, no local foram distribuídos materiais informativos reforçando a importância da rede de proteção. “A iniciativa promoveu o diálogo e fortaleceu a responsabilidade coletiva no combate a todas as formas de violência contra a mulher, que é uma prioridade da nossa gestão”, destacou a primeira-dama.

O encerramento ocorreu em 29 de agosto, na Câmara Municipal de Poá, com palestras sobre direitos da mulher e defesa pessoal, voltadas a reforçar a importância da informação e da autonomia feminina no enfrentamento à violência.

Segundo a secretária da Mulher, discutir o tema é essencial para fortalecer políticas públicas e apoiar a população feminina em situação de vulnerabilidade.