Poá altera trânsito da Avenida Leonor Marques da Silva para obras de novo viaduto

Até a noite da próxima quarta-feira (29), devido à interdição parcial de trecho da Avenida Leonor Marques da Silva, sentido rodovia Padre Eustáquio, o fluxo de veículos será direcionado para a Rua Herculano Duarte Ribas. Essa pequena alteração no trânsito é necessária devido as obras para construção do novo viaduto. Os técnicos e agentes estarão mobilizados para organizar a região e garantir a segurança de todos.



Segundo o secretário de Transportes, Wilson Lopes, o trânsito na região das obras será alterado de acordo com a necessidade. “Toda obra que interfere na via pública passa por um planejamento e um cronograma. As intervenções que estamos fazendo no trânsito na região central irão diminuir ao máximo os efeitos colaterais das obras e só acontecerão se forem realmente necessárias. Sabemos que haverá um impacto no fluxo de veículos e pedestres, mas estamos fazendo tudo para garantir que o trânsito fluirá e não ficará travado”, explicou.



Viaduto



O prefeito Gian Lopes assinou em julho de 2019 a ordem de serviço para a empresa FBS iniciar as obras para a construção de um novo viaduto, paralelo ao existente hoje na região central. Este equipamento melhorará muito a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município. Um investimento de R$ 12,8 milhões.



Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo atual viaduto e no horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro.