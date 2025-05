Poá amplia cobertura vacinal com Dia D contra a Gripe

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (10) o Dia D de Vacinação contra a Gripe. A ação fez parte de uma mobilização nacional para ampliar a cobertura vacinal antes da chegada do inverno, período em que aumenta a circulação de vírus respiratórios. Em Poá, centenas de pessoas foram vacinadas durante o mutirão.

A imunização, acompanhada de perto pelo prefeito Saulo Souza, foi realizada em seis pontos de vacinação distribuídos na cidade, sendo eles as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Nova Poá, Calmon Viana, Vila Júlia, Jardim América, Vila Varela, e o posto volante instalado na Praça de Eventos. A descentralização visou facilitar o acesso da população aos imunizantes, especialmente os moradores de regiões mais afastadas.

A ação teve como foco os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como: idosos; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas; trabalhadores da saúde e da educação; pessoas com comorbidades; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios, a população e os funcionários do sistema prisional.

Segundo o secretário de Saúde, Silvanei Mamed, a vacinação seguirá disponível durante a semana nas UBSs do município. “As pessoas que não conseguiram comparecer no Dia D podem procurar a unidade de saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30, apresentar um documento original com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação”, orientou.

O prefeito Saulo Souza reforçou a importância da campanha e a segurança da vacina. “A vacina contra a gripe é segura, eficaz e fundamental para prevenir complicações graves causadas pelo vírus da Influenza”, declarou.