Poá amplia vacinação contra gripe com ação em supermercados no próximo final de semana

A Prefeitura de Poá intensificará a campanha de vacinação contra a gripe com a abertura de dois novos pontos de imunização neste fim de semana, dias 31 de maio e 1º de junho. As doses estarão disponíveis gratuitamente nas unidades do X Supermercados localizadas na avenida Antônio Massa, 300, no Centro, e na avenida Vital Brasil, 1031, na Vila Monteiro, das 8 às 17 horas. A imunização está liberada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e ajudar a conter a transmissão dos vírus da gripe, especialmente durante os meses de outono e inverno, quando o risco de infecção é maior. Para ser vacinado, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. A dose oferecida é do tipo trivalente, protegendo contra as variantes H1N1, H3N2 e uma cepa do tipo B do vírus influenza.

Segundo o secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, a decisão de repetir a estratégia de vacinação em locais de grande circulação de pessoas veio após o sucesso da ação realizada no último fim de semana, no Supermercado Shibata, em Calmon Viana. “As pessoas que trabalham e não conseguem ir até as UBS precisam ter alternativas para se vacinar. A ação anterior demonstrou a grande adesão por parte dos munícipes. A vacinação em locais de fácil acesso, como supermercados, contribui significativamente para que mais pessoas sejam imunizada”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza destacou a parceria com os estabelecimentos comerciais da cidade. “Só temos que agradecer e parabenizar todas as equipes que estão realizando um excelente trabalho de vacinação. Esse serviço é fundamental, diante do aumento dos casos de doenças respiratórias durante o outono e inverno.”

Além dos pontos itinerantes, a vacinação segue sendo ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Poá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30. A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização como forma de prevenir internações e complicações causadas por infecções respiratórias, especialmente em grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e portadores de doenças crônicas.

Serviço: vacinação contra a gripe

Datas: Sábado e domingo, 31 de maio e 1° de junho;

Horário: Das 8 às 17 horas;

Onde: Nas unidades do X Supermercados - Avenida Antônio Massa, 300, no Centro, e Avenida Vital Brasil, 1031, na Vila Monteiro;

Quem pode se vacinar: Toda a população a partir dos seis meses de idade;

Apresentar: documento com foto, CPF e, se possível, caderneta de vacinação;

Vacina aplicada: Influenza trivalente (H1N1, H3N2 e Influenza B).