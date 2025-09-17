Poá anuncia 600 vagas de emprego disponibilizadas pela TMKT

A Prefeitura de Poá anunciou a abertura de 600 vagas de emprego na cidade, disponibilizadas pela empresa TMKT. O prefeito Saulo Souza visitou a sede da empresa, ao lado da secretária de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Jeruza Reis e do secretário de Assuntos Jurídicos, Marcos Favaro, destacando que a iniciativa representa um reforço importante na geração de renda e oportunidades para os poaenses. O prefeito foi recebido pelos diretores da TMKT, Alexandre Jau, Thiago Jau e Miguel Cui.

As vagas abrangem diferentes funções e perfis, incluindo jovem aprendiz, consultor de negócios ativo de vendas e agente de atendimento receptivo. Em todas as funções, há vagas disponíveis também para pessoas com deficiência (PCDs). Os interessados devem retirar o encaminhamento no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá, localizado na Avenida Prefeito Jorge Francisco Correia Allen, 87, no Centro, das 9 às 16 horas.

Durante a visita, o prefeito Saulo Souza compartilhou uma memória pessoal sobre sua trajetória profissional. “Estar aqui na operação da TMKT me trouxe as melhores lembranças, porque foi em uma oportunidade como essa, como operador de telemarketing, que iniciei minha carreira. Nós nunca podemos esquecer dos nossos começos. Esta iniciativa é fundamental para oferecer oportunidades à população, especialmente aos jovens que muitas vezes conquistam aqui o seu primeiro emprego e têm a chance de crescer dentro da empresa”, afirmou.

A secretária de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Jeruza Reis, ressaltou a relevância da iniciativa, destacando o impacto direto na economia local. “Parcerias como essa são fundamentais para impulsionar a geração de emprego e renda em nossa cidade. A TMKT tem sido uma grande parceira da Prefeitura de Poá, demonstrando compromisso contínuo com o desenvolvimento do município ao oferecer novas oportunidades para a população. A abertura dessa quantidade expressiva de vagas de trabalho representa mais um passo importante na valorização da cidade”, afirmou.