Poá anuncia Tonho de Calmon como novo secretário de Turismo

O ex-vereador e ex-secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, foi nomeado como novo secretário de Turismo de Poá. Ele assume o cargo no lugar de Ronaldo Florido de Oliveira, que deixou o posto por razões pessoais.

O prefeito Gian Lopes (PR) agradeceu pelo empenho e profissionalismo de Ronaldo Florido de Oliveira à frente da secretaria. "Vamos continuar trabalhando para implantar os projetos necessários visando sempre o melhor para população e principalmente para impulsionar o turismo da cidade”, disse.

Tonho de Calmon foi vereador por dois mandatos e primeiro suplente para o Legislativo gestão 2017-2020. Tem experiência na iniciativa privada, com atividades nas áreas industrial, comercial e de móveis. Até o mês de dezembro de 2017 também comandou a Secretaria de Esportes de Poá. “O objetivo é dar continuidade aos trabalhos que já vêm sendo implementados com brilhantismo na Secretaria de Turismo”.

No momento, a Secretaria de Turismo de Poá trabalha na conclusão do Plano Diretor de Turismo, um documento que reúne os princípios orientadores para o desenvolvimento da atividade turística no município e tem por objetivo estabelecer diretrizes para a condução do setor na cidade, de forma compartilhada, respeitando a competência de cada órgão e entidade para a qualificação como destino turístico.

A Secretaria de Turismo também trabalha na busca de novos recursos e investimentos para cidade e na aplicação dos convênios que garantirão a recuperação total e melhoria das avenidas Deputado Castro de Carvalho e Getúlio Vargas, e ainda a construção do Centro de Segurança Integrada (CSI). Para estes projetos Poá contará com aproximadamente R$ 7 milhões, recurso liberado do governo estadual diretamente para o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade) – órgão da Secretaria de Estado do Turismo -, e serão repassados à Prefeitura de Poá.