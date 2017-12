Poá assina convênio de R$ 7 mi para construir Centro de Segurança e revitalizar vias

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) e o deputado estadual, André do Prado (PR), estiveram na tarde desta quinta-feira (28) no Palácio dos Bandeirantes, para participar de evento com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Na ação foi confirmada a liberação de aproximadamente R$ 7 milhões para o município. O dinheiro será investido na recuperação total e melhoria das avenidas Deputado Castro de Carvalho e Getúlio Vargas, e ainda na construção do Centro de Segurança Integrada (CSI).

Os recursos serão liberados do governo estadual diretamente para o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade) – órgão da Secretaria de Estado do Turismo. “Muito feliz por conquistar mais esta liberação de investimentos para Poá, que serão utilizadas em projetos de extrema importância para o município e que são demandas antigas da população, que agora poderão ser atendidas”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O vice-prefeito, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá; o presidente da Câmara, vereador Welson Lopes (PR); além dos parlamentares Fabio Camilo Batista (PPS), o Fabio Suru e Francisco Paulo Garcez (SD), o Sargento Garcez, e secretários municipais, também acompanharam a atividade.

Projetos

No projeto, a Avenida Getúlio Vagas (1,5 quilômetro) receberá revitalização completa, com melhoria no pavimento, com bloquetes nas calçadas , na iluminação, no paisagismo e receberá, ainda, uma ciclovia (pista para uso exclusivo de bicicletas). Já a Avenida Deputado Castro de Carvalho, as melhorias serão realizadas em cerca de dois quilômetros da via. Também receberá modernização com bloquetes nas calçadas.

Os recursos contemplarão ainda a construção do CSI, que contará com um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e das polícias Civil e Militar. “Será um equipamento para melhorarmos a questão do monitoramento na cidade. Vamos ter em Poá as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime”, completou Gian.

O governador Geraldo Alckmin elogiou o prefeito pelo empenho e parabenizou Poá pela liberação dos recursos. “Cumprimento as autoridades presentes e principalmente a população de Poá, que é uma das mais belas estâncias turísticas de São Paulo. Fechamos uma boa parceria, com investimentos importantes para melhorar a infraestrutura, promovendo desenvolvimento e a qualidade de vida aos poaenses”, ressaltou Alckmin.

O deputado estadual André do Prado acrescentou que o evento no Palácio dos Bandeirantes também foi uma importante oportunidade para encaminhar algumas demandas para implantação de novos projetos e benfeitorias para Poá. “Estamos trabalhando muito para conquistar recursos e projetos para Poá. Diariamente mantemos contatos com diversos órgãos estaduais e federais, entre outros, e certamente em breve teremos mais notícias positivas para o município, porque nosso objetivo é oferecer mais qualidade de vida e oportunidades para população”, disse.