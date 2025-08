Poá assina convênios com Estado para reforma de estações da CPTM e construção de alças do Rodoanel

A Prefeitura de Poá e o Governo do Estado formalizam na próxima segunda-feira (11), às 13h30, a assinatura de dois convênios para execução de obras de mobilidade urbana e modernização da infraestrutura ferroviária. A cerimônia será realizada na Praça de Eventos da cidade e contará com a presença do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e do prefeito Saulo Souza.

O pacote prevê investimentos de cerca de R$ 2 bilhões, com recursos próprios ou provenientes do programa de concessões do Estado. Segundo a administração municipal, trata-se do maior volume de recursos já destinado ao município em uma única ação de infraestrutura.

Entre as obras previstas estão a implantação de novas alças de entrada e saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-066), além da construção de um novo viaduto, readequações na Estrada Padre Eustáquio e intervenções ao longo da Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66). A proposta, segundo a Prefeitura, é melhorar a fluidez viária e conectar Poá aos principais corredores logísticos do Estado de São Paulo.

Outro convênio contempla a modernização das estações ferroviárias de Poá e Calmon Viana, operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os projetos incluem a construção de novos mezaninos, instalação de escadas rolantes, cobertura das plataformas, adequações de acessibilidade e requalificação do entorno. Também está prevista a revitalização das seis passarelas urbanas da cidade, com implantação de iluminação, câmeras de monitoramento e melhorias para pedestres.

Para o prefeito Saulo Souza, as obras representam um avanço na mobilidade e na infraestrutura urbana. “É um momento histórico, há muito esperado pela população e que projetam Poá para uma nova etapa de desenvolvimento”, afirmou. Ele destacou ainda a atuação do secretário Rafael Benini e o apoio do governador Tarcísio de Freitas na viabilização dos convênios.

O evento será aberto ao público e deve reunir autoridades, lideranças regionais e a população. A previsão é que as obras tenham início ainda no segundo semestre de 2025.