Poá assina Termo de Compensação Ambiental da obra do balneário

O secretário de Governo, Comunicação Social e Meio Ambiente e Recursos Naturais, Augusto de Jesus, junto com o secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, o representante da empresa P.S. Engenharia, Pedro Yoshimoto Jr. e o engenheiro agrônomo, Reginaldo Ribeiro, assinaram nessa terça-feira (11) o Termo de Compromisso e da Compensação Ambiental das obras da 3ª fase para construção do Balneário Vicente Leporace, na Fonte Áurea. No local, árvores que estão no terreno precisarão ser removidas.

“A 3ª fase das obras do Balneário precisará ser executada com a remoção de árvores que estão no local. No entanto, é necessário reforçar que estamos mantendo a maioria das árvores no local e fazendo tudo com o menor impacto possível”, explicou Augusto de Jesus.

Já Reginaldo Ribeiro explicou que foi realizado o levantamento arbóreo no Balneário e as árvores que estão de alguma forma atrapalhando a construção do equipamento serão retiradas. “Porém, as mesmas serão compensadas assim como ficou definido neste documento que estamos assinando. Ou seja, estas árvores serão repostas dentro de outra área no próprio terreno do Balneário ou em outros pontos do município”, acrescentou.

Com a assinatura do Termo de Compromisso e da Compensação Ambiental, a empresa responsável pelas obras já tem autorização para supressão das árvores. “Essa semana já começa a retirada das árvores, para então entrarmos com as máquinas, a terraplanagem e assim dar um andamento maior as obras. Reforçando que já fizemos a limpeza do terreno”, comentou o engenheiro Pedro Yoshimoto Jr.

O Balneário Vicente Leporace ocupa duas áreas da Avenida Deputado Castro de Carvalho, ligadas por uma estrutura metálica que passa por cima da via. Quando estiver em funcionamento, será um grande indutor para o crescimento e desenvolvimento do turismo da cidade.

“Com o Balneário teremos na cidade uma atração turística de grande potencial, atraindo visitantes para cidade, gerando maior arrecadação para o município e também uma demanda maior de empregos, o que colabora muito para que Poá cresça e se desenvolva”, ressaltou Tonho de Calmon.

As obras do balneário foram paralisadas durante a gestão municipal passada devido a problemas contratuais, porém o atual prefeito Gian Lopes (PR) solucionou as questões necessárias para continuação do projeto. O local contará com piscinas, sala de descanso, vestuários masculino e feminino, banhos de imersão, massagens, duchas, cromoterapia, lanchonete e restaurante.