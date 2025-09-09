Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 09 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá assume 1º lugar da região no Ranking de Competitividade

Em desempenho histórico, município sobe 53 posições e alcança a 100ª colocação no ranking nacional de 2025

09 setembro 2025 - 21h30Por de Poá
Poá assume 1º lugar da região no Ranking de CompetitividadePoá assume 1º lugar da região no Ranking de Competitividade - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

Poá atingiu um marco histórico ao conquistar a 100ª posição no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). 

O levantamento avaliou 418 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes e posicionou Poá como a cidade mais bem colocada do Alto Tietê. Em 2024, o município ocupava o 153º lugar, o que representa um salto expressivo de 53 posições em apenas um ano.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma ferramenta que avalia a capacidade dos governos municipais de promover bem-estar e desenvolvimento local, com base em dados públicos e oficiais. A análise é feita a partir de 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos: inovação e dinamismo econômico, telecomunicações, capital humano, inserção econômica, saneamento, qualidade da saúde, acesso à educação, segurança, meio ambiente, acesso à saúde, qualidade da educação, sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública.

Entre os indicadores avaliados, Poá apresentou avanços significativos em áreas estratégicas. No pilar funcionamento da máquina pública, a cidade subiu 49 posições, alcançando o 56º lugar. Na área da saúde, o salto foi de 71 posições, refletindo melhorias na qualidade e acesso aos serviços. Em sustentabilidade fiscal, o município avançou 92 posições, enquanto no pilar meio ambiente houve um crescimento notável de 141 posições. Já em saneamento, Poá conquistou a 12ª colocação nacional, consolidando-se como referência em infraestrutura e gestão ambiental.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, o resultado comprova o comprometimento da gestão com responsabilidade, eficiência e planejamento. “Estou muito orgulhoso do resultado que Poá conquistou. Ele reflete essa nova fase que a cidade está vivendo — um novo tempo de mudança que a população tanto precisa e tanto merece. Mas entendo que este é apenas o começo. Poá vai seguir avançando para o próximo nível, e para isso estamos trabalhando fortemente em todas as áreas”, afirmou o prefeito.

Investimentos

Ainda nos primeiros 200 dias de governo, a atual administração firmou convênios com o Governo do Estado de São Paulo que somam mais de R$ 2 bilhões em investimentos voltados à mobilidade urbana e à modernização da infraestrutura ferroviária. Entre os projetos confirmados estão a construção das alças de acesso do Rodoanel Leste; a reforma e ampliação das estações Poá e Calmon Viana; a revitalização e modernização das passarelas ferroviárias; e obras estruturantes de drenagem urbana para reduzir o risco de enchentes em regiões críticas da cidade.

Novas entrega

Além dos investimentos em andamento, a Prefeitura de Poá já confirmou importantes entregas previstas para 2025, entre elas a inauguração do Centro de Referência da Melhor Idade, ampliando a oferta de atividades e cuidados para a população idosa; a inauguração da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Calmon Viana, fortalecendo a atenção primária no bairro; e a abertura do Centro de Saúde da Mulher, que oferecerá atendimento especializado em ginecologia, obstetrícia e saúde preventiva.

“Com esses avanços, Poá consolida-se como um dos municípios em maior ascensão no cenário estadual e nacional, demonstrando que gestão responsável, investimentos estratégicos e compromisso com as pessoas são os pilares de uma cidade que avança com eficiência e respeito à população”, finalizou o prefeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Educação de Ferraz assina acordo com Instituto Melo Cordeiro
Região

Educação de Ferraz assina acordo com Instituto Melo Cordeiro

Vigilância Sanitária recolhe 17 quilos de medicamentos descartados irregularmente em Jundiapeba
Região

Vigilância Sanitária recolhe 17 quilos de medicamentos descartados irregularmente em Jundiapeba

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi
Região

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi

Defesa Civil alerta para ventos fortes em todo o Estado de São Paulo
Região

Defesa Civil alerta para ventos fortes em todo o Estado de São Paulo

Oficinas do Sementeia fortalecem diálogo entre artistas e alunos de projetos culturais de Suzano
Região

Oficinas do Sementeia fortalecem diálogo entre artistas e alunos de projetos culturais de Suzano

Jorge Amarob é homenageado em espetáculo multimídia no Theatro Vasques
Região

Jorge Amarob é homenageado em espetáculo multimídia no Theatro Vasques