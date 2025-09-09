Poá assume 1º lugar da região no Ranking de Competitividade

Poá atingiu um marco histórico ao conquistar a 100ª posição no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

O levantamento avaliou 418 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes e posicionou Poá como a cidade mais bem colocada do Alto Tietê. Em 2024, o município ocupava o 153º lugar, o que representa um salto expressivo de 53 posições em apenas um ano.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma ferramenta que avalia a capacidade dos governos municipais de promover bem-estar e desenvolvimento local, com base em dados públicos e oficiais. A análise é feita a partir de 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos: inovação e dinamismo econômico, telecomunicações, capital humano, inserção econômica, saneamento, qualidade da saúde, acesso à educação, segurança, meio ambiente, acesso à saúde, qualidade da educação, sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública.

Entre os indicadores avaliados, Poá apresentou avanços significativos em áreas estratégicas. No pilar funcionamento da máquina pública, a cidade subiu 49 posições, alcançando o 56º lugar. Na área da saúde, o salto foi de 71 posições, refletindo melhorias na qualidade e acesso aos serviços. Em sustentabilidade fiscal, o município avançou 92 posições, enquanto no pilar meio ambiente houve um crescimento notável de 141 posições. Já em saneamento, Poá conquistou a 12ª colocação nacional, consolidando-se como referência em infraestrutura e gestão ambiental.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, o resultado comprova o comprometimento da gestão com responsabilidade, eficiência e planejamento. “Estou muito orgulhoso do resultado que Poá conquistou. Ele reflete essa nova fase que a cidade está vivendo — um novo tempo de mudança que a população tanto precisa e tanto merece. Mas entendo que este é apenas o começo. Poá vai seguir avançando para o próximo nível, e para isso estamos trabalhando fortemente em todas as áreas”, afirmou o prefeito.

Investimentos

Ainda nos primeiros 200 dias de governo, a atual administração firmou convênios com o Governo do Estado de São Paulo que somam mais de R$ 2 bilhões em investimentos voltados à mobilidade urbana e à modernização da infraestrutura ferroviária. Entre os projetos confirmados estão a construção das alças de acesso do Rodoanel Leste; a reforma e ampliação das estações Poá e Calmon Viana; a revitalização e modernização das passarelas ferroviárias; e obras estruturantes de drenagem urbana para reduzir o risco de enchentes em regiões críticas da cidade.

Novas entrega

Além dos investimentos em andamento, a Prefeitura de Poá já confirmou importantes entregas previstas para 2025, entre elas a inauguração do Centro de Referência da Melhor Idade, ampliando a oferta de atividades e cuidados para a população idosa; a inauguração da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Calmon Viana, fortalecendo a atenção primária no bairro; e a abertura do Centro de Saúde da Mulher, que oferecerá atendimento especializado em ginecologia, obstetrícia e saúde preventiva.

“Com esses avanços, Poá consolida-se como um dos municípios em maior ascensão no cenário estadual e nacional, demonstrando que gestão responsável, investimentos estratégicos e compromisso com as pessoas são os pilares de uma cidade que avança com eficiência e respeito à população”, finalizou o prefeito.