Poá assume Diretoria Estadual da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente

A cidade de Poá agora tem representação oficial na Diretoria Estadual da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma). A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, tomou posse nesta terça-feira (29) como diretora de Mudanças Climáticas e Cidades Sustentáveis da diretoria seccional paulista da entidade.

A cerimônia de posse, realizada na cidade de Suzano, contou com a presença de importantes nomes da área ambiental, como Marcelo Marcondes, presidente da Anamma-SP; Andrea Struchel, diretora jurídica e assessora da Secretaria do Clima de Campinas; Mario Mantovani, presidente da Fundação Florestal; Solange Wuo Franco, secretária executiva da Anamma; André Chiang, secretário de Meio Ambiente de Suzano; e Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos.

Segundo Claudete, no encontro foi firmado o compromisso de atuar pelo desenvolvimento sustentável, não só de Poá e região, mas também representando todo o Estado de São Paulo. “A diretoria de Mudanças Climáticas e Cidades Sustentáveis tem relação direta com temas como a COP 30, que será realizada em novembro, em Belém, e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Poá, por exemplo, é pioneira no programa Município VerdeAzul e já trabalha com temas fundamentais como drenagem urbana, arborização e enfrentamento das mudanças climáticas", afirmou.

Para o presidente da Anamma-SP, Marcelo Marcondes, a nomeação reforça a importância da experiência local nas pautas ambientais estaduais. “Nossos representantes têm trajetória reconhecida na gestão ambiental. Claudete é uma gestora competente, que traz sua experiência em políticas públicas e articulação institucional. É um ano importante para a pauta climática, e precisamos de pessoas como ela para fortalecer a agenda de governança local", afirmou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, também destacou a nomeação. “A Claudete conduz com excelência a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais. A escolha para esse novo desafio é o reconhecimento de um trabalho sério que tem transformado Poá em referência regional e estadual na área ambiental”, declarou.