Poá brilha no Jomi 2025 com vitórias no vôlei adaptado e medalhas na natação

Poá iniciou sua participação nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025 com o pé direito, conquistando vitórias expressivas nas modalidades de vôlei adaptado e natação. A competição teve início no último sábado (24) e, neste ano, está sendo realizada de forma itinerante, passando por diversas cidades pertencentes à 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, sem uma sede fixa definida.

Uma das disputas femininas em quadra aconteceu em Pindamonhangaba. A equipe de Poá do vôlei adaptado feminino da categoria 60+ venceu todos os seus confrontos e garantiu a classificação para a semifinal. O último e decisivo jogo foi contra a equipe de Biritiba Mirim, com vitória convincente das poaenses.

No dia seguinte, domingo (25), também em Pindamonhangaba, foi a vez das equipes masculinas das categorias 60+ e 70+ mostrarem seu valor. A equipe 70+ venceu o time de Cajamar e garantiu vaga na semifinal. Já a equipe 60+ protagonizou o jogo mais emocionante do dia ao derrotar Guaratinguetá, atual campeão da categoria, em uma disputa equilibrada e eletrizante.

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, destacou a energia e a dedicação dos atletas poaenses. “Cada ponto foi uma celebração da força da melhor idade. Essas vitórias têm sabor especial, principalmente pela qualidade dos adversários. Foram jogos de altíssimo nível", ressaltou o secretário. As semifinais das categorias masculinas e femininas estão marcadas para o dia 7 de junho.