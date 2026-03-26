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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Região

Poá celebra 77 anos com desfile cívico, shows, corrida e solidariedade

Destaque da programação cultural é o Poá Fest 2026, que acontece na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe

26 março 2026 - 06h00Por De Poá
Destaque da programação cultural é o Poá Fest 2026, que acontece na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe Destaque da programação cultural é o Poá Fest 2026, que acontece na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

Começa nesta quinta-feira (26) a programação especial em comemoração aos 77 anos de emancipação político-administrativa de Poá. A abertura, a partir das 9 horas, na Praça da Bíblia, contará com o tradicional desfile cívico e o corte do bolo de aniversário, além da presença do prefeito Saulo Souza e da primeira-dama Flavia Souza. Também estão confirmadas as participações dos deputados federais Maurício Neves e Guilherme Derrite, além de vereadores, secretários municipais e outras autoridades do município.

Até o dia 29 de março, a cidade terá ainda diversas atrações, como a segunda edição do Poá Fest, a entrega do novo Centro da Melhor Idade no sábado (29) e a já aguardada Corrida de Aniversário, reunindo cultura, esporte, tradição e solidariedade. 

Programação 

O destaque da programação cultural é o Poá Fest 2026, que acontece na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe e traz grandes nomes da música nacional. A abertura será no dia 26 de março, com apresentação do Ministério Gospel Morada. Nesta data, o público deverá levar o ingresso emitido no site e doar um pacote de macarrão. Na sexta-feira (27), quem sobe ao palco é o grupo Menos é Mais. A entrada solidária prevê a doação de um quilo de arroz.

No sábado (28), a cantora Ana Castela comanda a noite, e o público deverá apresentar, além do ingresso, um pacote de feijão. Encerrando a programação, no domingo (29), a atração principal será a Patrulha Canina e diversos personagens, com entrada gratuita e sem necessidade de doação de alimentos. Durante todo o dia, as crianças poderão aproveitar uma programação infantil com pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis gratuitos. 

Os portões serão abertos às 18 horas para os shows de quinta a sábado. No domingo (29), o público poderá acessar a Praça de Eventos a partir das 10 horas para aproveitar as atividades dedicadas ao público infantil. 

Entrada solidária 

Para participar dos shows, é necessário emitir o ingresso solidário pelo site www.poafest.com.br. No dia da apresentação escolhida, o acesso será liberado mediante a apresentação do ingresso digital e a doação do alimento específico solicitado para aquela data. Todo o volume arrecadado será destinado ao Fundo Social de Poá e a entidades do terceiro setor que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social no município. 
Inclusão e acessibilidade 

Como em todos os eventos realizados pela Prefeitura de Poá, os shows contarão com a Área da Inclusão, garantindo acessibilidade, segurança e bem-estar às pessoas com deficiência. O espaço será adaptado com abafadores de ruído, promovendo conforto sensorial, e contará com intérprete de Libras, assegurando a participação da comunidade surda. 

O prefeito Saulo Souza destacou a importância das comemorações e o cuidado na organização de uma programação voltada para toda a população. “O aniversário de Poá é um momento de celebrar em família nossa história e fortalecer a união da população. Preparamos uma programação especial, com atrações para todas as idades, desde o público infantil até os grandes shows. O Poá Fest já se consolidou no calendário da cidade e convidamos todos para comemorar conosco esses 77 anos”, afirmou. 

Ele também ressaltou o caráter solidário do Poá Fest 2026 e destacou a importância da participação da população nas doações. “O Poá Fest é mais do que uma celebração cultural, é uma corrente do bem. Cada alimento arrecadado representa apoio às famílias que mais precisam. Vamos transformar nossa festa em um gesto de amor ao próximo”, finalizou. 

Desfile cívico 

Nesta quinta-feira, data do aniversário da cidade, a programação começa às 9 horas, com o Desfile Cívico na Praça da Bíblia, que reúne alunos da rede municipal, forças de segurança, entidades sociais, Banda Marcial de Poá e representantes de diversos setores da cidade. Na sequência, será realizado o tradicional corte do bolo, reunindo autoridades e população em um momento simbólico de celebração. 

Corrida 

O esporte também integra as festividades. No dia 29 de março, acontece a II Corrida de Aniversário de Poá, com percursos de 3 km (caminhada) e 6 km (corrida). A concentração será a partir das 6 horas, na Praça de Eventos, com largada às 7h30. 

Trenzinho

No domingo, dia especial para as crianças, outro destaque será o trenzinho, que partirá da Praça de Eventos para um passeio, proporcionando uma experiência encantadora a moradores e visitantes.

Inauguração 

Outro destaque deste ano é a inauguração do novo Centro da Melhor Idade, que será entregue à população neste sábado (28). O espaço foi totalmente reformulado e planejado para oferecer mais qualidade de vida, convivência e atividades voltadas ao público idoso, ampliando as políticas públicas de acolhimento e bem-estar no município.

De acordo com o prefeito, toda a programação de aniversário foi pensada com muito carinho para a população. “O aniversário de Poá é um momento de celebrar em família nossa história e fortalecer a união da população. Preparamos uma programação especial, com atrações para todas as idades, unindo cultura, lazer, esporte, a entrega do Centro de Melhor Idade, que é uma demanda antiga da nossa população, além de inclusão e solidariedade. Convido todos a participarem conosco dessa grande festa que acontece entre os dias 26 e 29”, afirmou.

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