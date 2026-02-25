Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá celebra 77 anos com shows musicais, desfile cívico, inaugurações, bolo e corrida de rua

Segunda edição do Poá Fest acontecerá nos dias 26, 27, 28 e 29 de março e contará com a apresentação de artistas nacionais, além de show infantil

25 fevereiro 2026 - 17h30Por De Poá
- (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

O aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa de Poá será celebrado com uma programação repleta de atividades e atrações, entre elas shows musicais de grandes artistas nacionais na segunda edição do Poá Fest, que acontecerá na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, entre os dias 26 e 29 de março. A data também será celebrada com o tradicional desfile cívico, inaugurações, bolo e a corrida e caminhada de rua.  

Após o sucesso da primeira edição, o Poá Fest volta ainda maior em 2026, com três shows gratuitos de artistas nacionais no dias 26, 27 e 28 de março, na Praça de Eventos, e uma tarde de brincadeiras e as apresentações de personagens infantis no dia 29, encerrando as festividades. O evento seguirá o mesmo formato inovador de 2026, sendo uma parceria público-privada (PPP) que dispensa o uso de recursos públicos na contratação de artistas.
O evento contará com ingresso solidário mais uma vez. Todo o volume arrecadado de alimentos será doado para o Fundo Social de Poá e para instituições que atuam no terceiro setor. Os artistas que se apresentarão e os detalhes sobre a troca de ingressos serão divulgados em breve no site da Prefeitura de Poá e no perfil oficial do evento (@poafestoficial).

Desfile

No dia 26 de março, data que é celebrado o aniversário da cidade, o dia começa com o desfile cívico. A atividade contará com a participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Guarda Civil Municipal (GCM), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar – bem como do corpo musical, da cavalaria e do canil da PM, do Grupo Escoteiro de Poá, de entidades sociais, da Banda Marcial de Poá e de secretarias municipais. Na sequência, será cortado o tradicional bolo de aniversário da cidade.

Corrida

O esporte também faz parte da programação. No dia 29 de março será realizada a II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos de Poá. As provas serão de 3 KM (caminhada) e 6 KM(corrida). A concentração será na Praça de Eventos, a partir das 6 horas, e as largadas às 7h30. As inscrições já podem ser feitas pelo link site oficial (www.ticketsports.com.br/e/corrida-aniversario-poa-77-anos-2026-85848) e os moradores de Poá têm 50% de desconto.

