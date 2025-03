Poá celebra aniversário e a retomada de grandes eventos com público recorde

Sucesso de público, a Poá Fest 2025 reuniu cerca de 50 mil pessoas nos dias 25 e 26 de março, durante as comemorações do aniversário de 76 anos da cidade, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. No evento, encerrado na noite desta quarta-feira (26/03) com o show da dupla Matheus & Kauan, o prefeito Saulo Souza confirmou o retorno da Festa de Orquídeas e Plantas Ornamentais na cidade, que neste ano receberá o nome Orquídea Fest 2025 e contará com apresentações de grandes nomes da música.

Pelo menos 25 mil pessoas lotaram a praça para acompanhar os grandes sucessos da dupla. No período da tarde foi a vez das crianças se divertirem com os brinquedos infláveis, com show infantil com a Patrulha Canina e outros personagens e no trenzinho que circulou pelo centro da cidade durante toda a tarde. “Foi muito emocionante ver nossas crianças se divertindo com a programação que criamos com muito carinho para elas. Sem dúvida, foram shows incríveis ao longo dos dois dias, que agradaram o público e marcaram a volta das grandes festas para Poá”, declarou o prefeito.

No palco, antes de anunciar a entrada da dupla sertaneja, ele anunciou o retorno da Expoá, prevista para setembro, com entrada gratuita e grandes atrações musicais. “A Festa da Orquídea é um evento que nos orgulha, que se tornou tradição e está na identidade da população poaense. Temos a imensa satisfação em anunciar que ela volta em grande estilo.”

O secretário de Cultura e Turismo de Poá, Paulo Barbosa, enfatizou que os shows foram um grande sucesso e o Poá Fest 2025 conquistou o público que compareceu no evento. “Tudo transcorreu perfeitamente bem, com muita paz e tranquilidade e os shows foram maravilhosos, com um alto astral impressionante. Sem dúvida estão todos ansiosos para os próximos eventos”, concluiu o chefe da pasta.

Segurança

Durante os dois dias de festa, não foram registradas ocorrências graves na área da praça, que recebeu reforço na segurança com a presença de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar.