Poá celebra Dia das Crianças com entrega de Parque Inclusivo e festa na Praça da Bíblia

O Dia das Crianças foi marcado por emoção, alegria e inclusão em Poá. Em comemoração à data, o prefeito Saulo Souza, ao lado da primeira-dama Flavia Souza, entregou neste domingo (12) a revitalização da Praça da Bíblia e inaugurou o novo Parque Inclusivo. O evento reuniu milhares de crianças e reforçou o cuidado da atual gestão com o lazer e a acessibilidade voltados ao público infantil.

Com brinquedos adaptados, como gira-gira e balanço inclusivos, o espaço foi pensado para garantir que todas as crianças, independentemente de limitações físicas, possam brincar juntas. “Nós temos, no coração da nossa gestão, um cuidado muito grande com as nossas crianças poaenses. Além de colocar a educação delas em primeiro lugar, nesses períodos festivos não podemos deixar de garantir um sorriso no rosto de cada uma”, afirmou o prefeito.

A secretária de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio, ressaltou o simbolismo do momento. “É um momento histórico para nossa cidade. É uma administração onde tudo é preparado com muito cuidado e carinho. Quero agradecer o empenho de toda a nossa equipe, que trabalhou muito para que essa entrega fosse possível. Poá é um lugar onde a gente contempla as maravilhas do Senhor todo o tempo”, declarou.

Presente no evento, a presidente do grupo Mães Azuis de Poá, Camila Porto, falou sobre a importância da inclusão. “É um motivo de alegria saber que o nosso prefeito resgata as memórias da nossa infância e proporciona espaços onde todas as crianças podem brincar juntas. Somos muito gratos por ter em Poá uma gestão abraça a cidade pensando em todos, inclusive nas nossas crianças atípicas”, disse.

O assessor técnico da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Clodoaldo Marques, representou o chefe da pasta estadual, Roberto de Lucena, no evento. Ele destacou o reconhecimento do Governo do Estado ao trabalho da administração municipal. “Em nome do secretário e do governador Tarcísio de Freitas, viemos trazer as saudações e congratulações pela entrega desse espaço. Todos na Secretaria de Turismo elogiam muito o trabalho que vem sendo feito em Poá. E quero lembrar que o prefeito Saulo Souza está trabalhando muito junto ao governo estadual para trazer de novo o título de Estância para a cidade”, afirmou.

Festa

Além da inauguração, a festa do Dia das Crianças contou com uma programação especial e gratuita, que incluiu brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce, além da presença de personagens infantis, como a Patrulha Canina, que animaram o público durante todo o dia. Para garantir que ninguém ficasse de fora da celebração, crianças de até 14 anos, acompanhadas de um adulto, tiveram gratuidade no transporte coletivo municipal ao longo do domingo.

Leão

Um dos momentos mais simbólicos do dia foi a entrega dos bebedouros com boca de leão, que resgatam uma tradição histórica da cidade e agora também contam com versões adaptadas para pets. “Essa é mais uma memória do passado que estamos resgatando na Praça da Bíblia, que foi totalmente revitalizada. Todo poaense já tomou água nesses leões e agora vai ter a oportunidade de reviver esse momento”, finalizou o prefeito.

Kit especial

A Semana das Crianças em Poá contou ainda com outra grande ação. Todas as crianças da rede municipal de ensino receberam um kit especial com produtos de alta qualidade, preparados com carinho pela administração.

O presente incluiu um livro de colorir Bobbie Goods, canetinhas, marshmallows, salgadinhos, bolachas recheadas e outros itens, inclusive com versões adaptadas para alunos com restrições alimentares. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que reforçam o compromisso da prefeitura com a valorização e o bem-estar das crianças.