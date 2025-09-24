Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá celebra o Dia da Árvore com plantio de 50 ipês amarelos

Ação integra o programa Poá Mais Verde e busca estimular consciência ambiental na população, além de criar um corredor de ipês que poderá se tornar ponto turístico na cidade

24 setembro 2025 - 09h00Por de Poá
Poá celebra o Dia da Árvore com plantio de 50 ipês amarelosPoá celebra o Dia da Árvore com plantio de 50 ipês amarelos - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

O município de Poá comemorou o Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, com uma iniciativa especial: o plantio de 50 mudas de ipê-amarelo no Bosque Nova Poá. A ação foi organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais e faz parte do programa Poá Mais Verde, que tem como objetivo ampliar a arborização urbana e promover práticas sustentáveis.

A ação contou com a presença das secretárias de Meio Ambiente, Claudete Canada, e de Turismo, Débora de Lucrezio, além da Polícia Militar Ambiental, do Pelotão de Mogi das Cruzes, do Grupo de Escoteiros São João Ybipiá, bem como da população e dos frequentadores do bosque, que auxiliaram as equipes no plantio.

A chefe da pasta de Meio Ambiente destacou que a iniciativa tem impacto direto não apenas na paisagem, mas também na conscientização coletiva. “O local será transformado em um verdadeiro corredor de ipês, que além de embelezar a cidade, promete se tornar um novo ponto turístico de Poá. Ações como essa não serão feitas apenas em dias especiais, como o da Árvore, mas realizaremos sempre, pois o plantio de mudas é muito importante para aumentar a arborização e atuar na questão climática”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza destacou que a iniciativa teve um significado especial por estar ligada a um dos maiores símbolos da preservação ambiental “As árvores são essenciais para a vida no planeta. Com essa ação, reforçamos a importância de conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente, o combate ao desmatamento e a necessidade de construirmos uma verdadeira cultura de sustentabilidade. Sem contar que contaremos com um belo corredor de ipês no futuro para embelezar ainda mais o bosque”, acrescentou.

