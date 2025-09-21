Poá celebra o Dia Mundial da Limpeza com ação às margens do córrego Tucunduva

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Natuais, realizou neste sábado (20), uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza. A iniciativa reuniu voluntários de diferentes setores da sociedade para recolher resíduos sólidos das margens do córrego Tucunduva, em uma mobilização de conscientização ambiental.

O movimento, considerado o maior cívico-ambiental do planeta, integra o Projeto Internacional Planet Heroes e acontece em mais de 180 países, mobilizando milhões de pessoas em prol de um mundo mais limpo e sustentável. Em Poá, a programação teve início na Praça da Bíblia e seguiu em direção ao córrego. A Secretaria disponibilizou luvas e sacos plásticos para que todos pudessem contribuir de forma segura e organizada.

A atividade contou com a participação das secretárias de Meio Ambiente, Claudete Canada; de Serviços Urbanos, Gizele Dias; e de Turismo, Débora de Lucrezio, com o apoio de funcionários das respectivas pastas, da Defesa Civil, da GCM Ambiental, do Grupo de Escoteiros São João Ybipiá, além de alunos da ETEC de Poá.

De acordo com Claudete, cerca de 1.100 quilos de resíduos sólidos foram retirados das margens do Tucunduva. “O resultado foi uma ação coletiva que uniu poder público, estudantes, escoteiros e moradores em um gesto de cidadania ambiental”, destacou.

Claudete ressaltou que a expectativa é que a iniciativa estimule novos hábitos de consumo e descarte consciente. “Além de contribuir para uma cidade mais limpa, o Dia Mundial da Limpeza em Poá se tornou um ponto de encontro para cidadãos comprometidos com a causa ambiental, fortalecendo os laços comunitários e incentivando práticas sustentáveis no cotidiano”, disse.

Para o prefeito Saulo Souza, a atividade reforça a importância de transformar pequenas ações em grandes mudanças no cotidiano da população. “O Dia Mundial da Limpeza é um chamado coletivo para mudarmos hábitos e assumirmos a responsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente”, destacou.