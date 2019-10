Poá: Cemitério da Paz deve receber 10 mil pessoas até o Dia de Finados

Desde a última semana, as secretarias de Serviços Urbanos e de Transportes e Mobilidade Urbana estão executando serviços no Cemitério Municipal da Paz, localizado no Jardim Itamaraty. As vias próximas ao local também estão recebendo revitalização na sinalização. A medida é necessária em virtude à chegada do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro.



Por parte da Secretaria de Serviços Urbanos foram executados dentro do cemitério trabalhos de manutenção de todos os toldos, a troca do portão do estacionamento, limpeza de toda a área onde estão localizados os túmulos, pintura da via principal, entre outros serviços.



A revitalização das ruas próximas ao Cemitério Municipal da Paz também foi uma preocupação da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Foi executada a pintura das faixas de pedestres, sinalização das vagas e de guias em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas, entre outros.



Para Wilson Lopes, responsável pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, o objetivo com a realização dos serviços foi oferecer mais segurança aos visitantes. “A segurança das pessoas e a nossa grande preocupação”, afirmou.



Finados



De acordo com a administração do Cemitério Municipal da Paz, a expectativa é de que cerca de dez mil pessoas passem pelo local nos próximos dias, com maior concentração de visitantes no dia 2/11.