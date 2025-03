Poá comemora 76 anos com desfile cívico nesta quarta-feira

A programação de aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa de Poá continua e nesta quarta-feira (26), a partir das 9 horas, com o retorno do desfile cívico, que neste ano traz como tema: “A História, Desenvolvimento e a Cultura de Poá”. O evento, que contará com aproximadamente 1200 integrantes, será realizado em frente à Câmara Municipal (Rua Vereador José Calil), onde será montada uma estrutura de arquibancadas para receber o público.

A atividade contará com a participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Guarda Civil Municipal (GCM), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar com corpo musical, cavalaria e canil, Grupo de Escoteiros de Poá, da Banda Marcial de Poá, secretarias municipais, entidades e ONGs com atuação no município.

Logo após o desfile, será cortado o tradicional bolo de aniversário da cidade. Às 14 horas, na Câmara Municipal, haverá a cerimônia de progressão da Guarda Civil Municipal (GCM). Além disso, às 16 horas, a Praça de Eventos recebe shows infantis com a Patrulha Canina, Bolofofos e muitos outros personagens. A diversão das crianças contará com pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis gratuitos durante toda a tarde.

“É uma data muito importante para nossa cidade. Preparamos uma programação familiar, com muito amor e carinho para nossa população. É a retomada dos grandes eventos para nossa cidade e sem recursos públicos. Poá tem pressa e merece o melhor nesse novo tempo de celebração”, frisou o prefeito Saulo Souza.

Acesso solidário

Para assistir aos shows noturnos, será preciso fazer a doação de um litro de leite (caixa ou em pó) na entrada do evento. Todo o volume arrecadado será doado para o Fundo Social de Poá. “Teremos esse ingresso solidário, onde a pessoa levara´ o leite no dia do show. Nosso objetivo com essa ação e´ garantir a segurança alimentar das crianças¸as poaenses em situação de vulnerabilidade social. Todo leite arrecadado atendera´ esse público”, disse o prefeito.