Poá comemora sucesso da campanha Novembro Azul

A Secretaria de Saúde e da Mulher registrou uma grande procura dos homens por exames de prevenção. Nesta semana a pasta intensificou as ações alusivas ao “Novembro Azul”. A atividade final da campanha aconteceu neste sábado (24/11), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Tito Fuga, localizada no bairro de Calmon Viana.

Segundo os organizadores, somente no dia de hoje foram atendidos cerca de 150 homens que passaram por um mutirão, começando com a aferição de pressão arterial, coleta de exames, atividades de fisioterapia como a auriculoterapia, acupuntura, saúde bucal, entre outros.

Porém, o foco da campanha era a conscientização dirigida aos homens para que tenham atenção e respeito às doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Conforme dados da Secretaria de Saúde, cerca de 350 atendimentos foram feitos somente esta semana em relação ao PSA (Exame de Monitoramento de Câncer de Próstata).

O vice-prefeito e secretário de Saúde e da Mulher, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, que acompanhou toda a campanha realizada esta semana e fez questão de participar neste sábado, todos os atendimentos oferecidos foram de extrema importância.

“É essencial que todos tenham esta consciência que a prevenção é a melhor maneira de evitar doenças graves, como o câncer. Apesar da campanha ser intensificada no mês de novembro, é sempre bom lembrar que todos estes atendimentos são oferecidos de segunda a sexta em toda a rede básica do município”, explicou Marquinhos.

De acordo com a diretora da Rede de Atenção Básica de Saúde, Andreia Santana, mais de 500 atendimentos foram feitos durante a campanha realizada esta semana. “O número atendeu a expectativa e vimos que a cada ano que passa os homens estão se interessando mais por sua saúde, principalmente na realização de exames de prevenção”, concluiu ela.

Também esteve participando da finalização da campanha, o vereador Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd.