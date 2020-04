Poá confirma a segunda morte pelo coronavírus; região chega a 24 óbitos

Poá confirmou nesta terça-feira, 14, a segunda morte por conta do coronavírus. A paciente, uma mulher de 73 anos, faleceu no dia 31. Ela estava internada desde o dia 27, no Hospital Dr. Osíris Florindo, em Ferraz de Vasconcelos. O resultado com a causa da morte foi divulgado pelo Instituto Adolfo Lutz. Agora, a região chega a 24 mortos por conta do Covid-19.

Segundo a Prefeitura, a paciente era portadora de diabetes mellitus, doença renal crônica, doença hepática crônica e doença cardiovascular crônica. Balanço da pasta de Saúde da cidade aponta que, atualmente, há 188 casos suspeitos da doença, sendo que, 22 são moradores de outras cidade, como Itaquaqueetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e São Paulo.

Dos 166 casos suspeitos de Poá, oito foram confirmados. E, por critério laboratorial, 18 foram descartados. Além disso, a municipalidade reforça que, atualmente, o município tem 38 casos suspeitos considerados leves sem a coleta de exames, mas sendo monitorados. Deste total, quatro são de moradores de outras cidades da região.

Ainda de acordo com a pasta de Saúde poaense, a cidade contabiliza quatro óbitos suspeitos para coronavírus, que seguem sendo investigados e aguardadno resultados de exames. Outras quatro mortes com suspeita da doença foram descartadas. "É necessário reforçar que, neste momento, todos os óbitos que forem classificados como grupo de risco para o Covid-19 serão considerados como suspeitos até a confirmação dos resultados dos exames", disse a nota enviada ao DS.

Itaquá

Em Itaquaquecetuba, a Prefeitura confirmou mais duas mortes pelo novo coronavírus.