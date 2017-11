Poá confirma realização da operação Papai Noel nas áreas comerciais

Poá discutiu, em reunião realizada, nesta quarta-feira (22), na Associação Comercial e Industrial de Poá (Acip) as ações para aumentar a segurança do consumidor durante as compras de final de ano. No encontro foi divulgado a realização da operação Papai Noel, com reforço do policiamento nas áreas comerciais da cidade.

Participaram do encontro o comandante da Guarda Civil Municipal de Poá (GCM), Alexandre Guarnieri, o capitão da Polícia Militar e comandante da 2ª Companhia da PM de Poá, Gilberto Ito, o presidente da Acip, Francisco Quintino, o vereador Francisco Paulo Garcez (SD), o Sargento Garcez (presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara) e os GCMs Luiz Carlos dos Santos e Luiz Carlos Ferreira.

“Vamos trabalhar em conjunto com a PM, realizando ações estratégicas com nossos agentes, inclusive com ronda a pé para coibir criminalidade e para dar maior sensação de segurança à população. Este trabalho é de extrema importância e os comerciantes também se sentem mais acolhidos e respaldados”, comentou o comandante da GCM, Alexandre Guarnieri.

O comandante Gilberto Ito, disse que a PM contará neste final de ano com um efetivo maior nas ruas, já que a corporação vai realizar um trabalho de otimização e planejamento. “Teremos efetivo na região central e pontos comerciais e de grande circulação de pessoas em Calmon Viana. Também já estamos contando com o apoio da Força Tática, e com ações nas divisas do município. Reforçando que a união das forças policiais no combate à criminalidade é essencial”, disse o comandante da 2ª Companhia.

Segundo o vereador Sargento Garcez, a população está preocupada com a questão da segurança no município e por isso a reunião pontuou algumas ações que estão acontecendo na cidade e outras que serão programadas. “Precisamos divulgar o trabalho que vem sendo realizado pelas forças policiais de Poá e destacar que estão sendo empenhados grandes esforços para redução dos índices de criminalidade no município”.

O presidente da Acip, Francisco Quintino afirmou que a operação Papai Noel é importante para garantir a segurança dos consumidores e comerciantes no final de ano. “Muitos lojistas terão um horário de atendimento estendido em dezembro. E a presença dos guardas municipais e dos policiais militares aumenta a sensação de segurança em locais que concentram o comércio no município”.