Poá confirma suspensão de aulas e eventos devido ao Covid-19

O prefeito de Poá, Gian Lopes, confirmou nesta segunda-feira (16), após reuniões com prefeitos da região e secretários municipais, as medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus. Haverá interrupção gradual das aulas na Rede Municipal de Ensino, o cancelamento de eventos públicos, a suspensão das férias de funcionários da Rede Municipal da Saúde e da Segurança, entre outras ações.



Segundo o que ficou definido, as aulas em toda a rede (creches e escolas) serão gradualmente suspensas a partir desta terça-feira (17) e os pais que puderem já devem deixar seus filhos em casa. As faltas serão abonadas e não haverá prejuízo do conteúdo. A suspensão total ocorre a partir do dia 23.



Também serão suspensas todas as aulas esportivas e atividades recreativas em espaços públicos, como no caso do Cantinho da Melhor Idade. Pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas são os grupos mais suscetíveis ao desenvolvimento de quadros respiratórios graves e resultados fatais para o novo Coronavírus.



Alguns eventos já haviam sido previamente cancelados, entre eles: A atividade que aconteceria na sexta-feira (13), com uma ação preventiva na Avenida Antônio Massa com praticantes de caminhada e corrida e a capacitação do projeto “Ela Pode”, que seria realizada no sábado (14), no Cantinho da Melhor Idade (Alameda Pedro Calil, 100, Centro). A ação do dia 18, na Praça da Bíblia, em celebração ao Dia Internacional do Consumidor, também está cancelada.



Ainda como informou o prefeito Gian Lopes, será cancelada a agenda festiva em comemoração ao aniversário de 71 anos de emancipação político-administrativa de Poá.



Não há razão para pânico e reforçamos a importância de ações preventivas para evitar o alastramento da doença.



Veja o que foi definido nas reuniões:



- As aulas serão gradualmente suspensas a partir dessa terça-feira (17/3) e os pais que puderem devem deixar seus filhos em casa. A suspensão total das aulas ocorre a partir da próxima segunda-feira (23/3).



- A Secretaria de Educação vai atender as crianças em situação de vulnerabilidade social que precisam da alimentação escolar e assim as mesmas não serão prejudicadas com a suspensão das aulas.



- Serão suspensas as férias de todos os profissionais da Saúde e Segurança.



- As pessoas devem procurar o Hospital Guido Guida somente em casos graves.



- Será reordenado o atendimento nas unidades básicas.



- Sugerimos que os idosos não retirarem medicamentos nas unidades de saúde e solicitem que outras pessoas façam a retirada.



- Serão suspensas todas as atividades esportivas e recreativas em espaços públicos, como no caso do Cantinho da Melhor Idade, que está fechado.



- Está cancelada a agenda festiva de 71 anos de aniversário da cidade.



- Solicitamos que a população tenha consciência e não utilize as praças. Todas as atividades em grupos devem ser canceladas.



- Os servidores públicos municipais com mais de 60 anos devem trabalhar de casa, exceto os da Saúde e Segurança.



- Estamos terminando os estudos para readequação do atendimento nos setores de Dívida Ativa, Cadastro e Protocolo da Prefeitura de Poá.



- Orientamos que as pessoas só procurem o Paço Municipal para assuntos extremamente necessários.