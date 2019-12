Poá conquista R$ 2,1 milhões para obras relacionadas ao Turismo

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado do deputado estadual, André do Prado, participou nesta quarta-feira (18), em São Paulo, de evento com o vice-governador, Rodrigo Garcia e com o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, para a assinatura de dois convênios com o Governo de São Paulo. O presidente da Câmara de Poá, David de Araújo Campos, o Tio Deivão, também participou da solenidade.



Segundo o prefeito Gian Lopes, serão R$ 1.444.066,15 para obras de revitalização da avenida Nossa Senhora de Lourdes até a Praça do Obelisco, um pedido do vereador Tio Deivão e R$ 698.375,95 para a construção de portais ou monumentos históricos. “É importante deixar claro que esse valor só pode ser utilizado em projetos relacionados ao Turismo. Conseguimos com muito trabalho garantir estes investimentos e assim como conquistamos este apoio, vamos continuar trabalhando para trazer mais verbas para o município em todas as áreas, assegurando assim a oferta de serviços para nossa população e mantendo nossa cidade em pleno crescimento e desenvolvimento”.



O deputado estadual, André do Prado, explicou que o recurso é uma destinação da Secretaria de Estado do Turismo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR). “São investimentos que serão utilizados em importantes projetos para o município. Parabéns Poá pela conquista”.



Recursos federais



O prefeito Gian Lopes tem conquistado recursos para investir no município. Há poucos dias ele assinou o contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal (CEF). No total a cidade receberá R$ 3,1 milhões para obras de infraestrutura.



“Agora vamos continuar trabalhando para que possamos superar o momento financeiro delicado que estamos enfrentando e buscar caminhos para que nenhum setor em nossa cidade seja prejudicado”, concluiu o prefeito Gian Lopes.