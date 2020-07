Poá conta com ambulância para transporte de pacientes com COVID-19

O prefeito de Poá, Gian Lopes e a secretária de Saúde, Flávia Verdugo, entregaram na tarde desta sexta-feira (10), no Hospital de Campanha, uma ambulância UTI que será utilizada especificamente para o transporte de pacientes com COVID-19. Também participaram da atividade os diretores da Secretaria de Saúde, Andreia Santana e Walter Guinger.

De acordo com o prefeito Gian Lopes, a ambulância conta com todos os equipamentos para a remoção com segurança dos pacientes mais graves até os hospitais de referência. “Está equipada com os instrumentos básicos de uma UTI móvel. Ou seja, mais uma aquisição importante para o nosso município, que tem empreendido todas as ações necessárias visando a prevenção e combate ao COVID-19”.

A secretária de Saúde, Flávia Verdugo, explicou que o município fez a adaptação do prédio do Centro de Municipal de Especialidades (CEME) para receber o Hospital de Campanha para pacientes de COVID-19. São 30 leitos para atender a população da melhor forma possível. “Porém, em casos mais complexos, precisamos fazer a transferência para os hospitais de referência e por isso uma ambulância específica para o transporte de pacientes era essencial”, explicou.

Melhorar a frota da Secretaria de Saúde e as condições de transporte dos pacientes do município é um compromisso do prefeito Gian Lopes. Apenas nos últimos meses ele investiu na compra de 13 novos carros, duas mini vans e duas ambulâncias.

OUTRAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

- Orientação e atendimento às pessoas em situação de rua;

- Higienização de diversos bairros, em parceria com o Exército, Sabesp, Farma Conde e contração de empresa para o trabalho.

- Atendimento psicológico por telefone: (11) 99653-1750 e (11) 4639-1758. Se a pessoa estiver em crise, ela pode procurar o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), que fica na Rua Francisco Romero Ramos, 174, no Jardim Medina.

- O Departamento de Fiscalização está atuando e orientando comerciantes;

- Triagem para acesso em todas unidades de saúde, sendo ofertado máscara cirúrgica a todos os pacientes com sinais e sintomas gripais, e prioridade no atendimento médico destes pacientes;

- Aquisição de testes rápidos;

- Fundo Social e Secretaria de Assistência estão confeccionando máscaras para as pessoas sem condições de comprar o material.

- Idosos têm recebido atividades físicas online e teleatendimento por educadores físicos.

- Distribuição de Kit de Alimentação Escolar para aproximadamente 16 mil estudantes da nossa rede e aproximadamente 8 mil cestas básicas emergências para famílias em situação de vulnerabilidade social.

- Reforço nas ações de combate a violência doméstica e ao atendimento psicológico por telefone.

- Reforço na fiscalização para a limpeza de coletivos e transporte de passageiros por aplicativos.

- Saúde reuniu empresários para formalização do Plano de Retomada do Comércio.

- Poá realizou ações de saúde em diversos bairros para orientação e prevenção ao coronavírus, com aferição da temperatura e oxigênio e distribuição gratuita de máscaras e álcool gel.

- Ações de cuidado em saúde mental para trabalhadores da saúde.

- Compra de EPI´s para os profissionais da linha de frente.