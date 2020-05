Poá contrata empresa para higienização de locais públicos

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou o contrato com a empresa Prisma para a pulverização de vias e locais públicos como plano de contingência para conter a disseminação do Coronavírus no município. O trabalho terá início na próxima terça-feira (2/6), na avenida Getúlio Vargas, em Calmon Viana. O chefe de Gabinete, Rogério Tarento, a secretária de Saúde, Flávia Verdugo e os representantes da empresa acompanharam a assinatura.

De acordo com o prefeito Gian Lopes, a pulverização será realizada com uma solução de agente de oxidação seletiva altamente eficaz composta de dióxido de cloro (ativo biocida) e hipoclorito de sódio. “São produtos exclusivamente de uso profissional em limpeza. Nós estamos empregando todos os esforços para combater e evitar a circulação do vírus no município e também contamos com a colaboração da população neste sentindo”, explicou o prefeito.

Recentemente, a empresa Limpa Tudo - Higienização e Impermeabilização, realizou a higienização no Hospital Guido Guida, no Hospital de Campanha, nas ambulâncias, SAMU e vias próximas ao hospital. E por meio de parcerias com a Sabesp e o Exército também já foi feita a desinfecção de diversos outros pontos no nosso município e em breve outros espaços também receberão este trabalho.

“As desinfecções de locais públicos continuarão em nosso município. A atividade é essencial no combate à transmissão do novo Coronavírus e por isso o trabalho que será iniciado na próxima terça-feira é extremamente necessário”, comentou a secretária de Saúde, Flávia Verdugo.