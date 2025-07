Poá debate os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social em conferência nesta quinta

Com o objetivo de refletir sobre os avanços, desafios e perspectivas das políticas públicas voltadas à assistência social, a cidade de Poá realiza, nos dias 3 e 4 de julho, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento acontece na Câmara Municipal e terá como tema central os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com o lema: “Construção, Proteção Social e Resistência”.

Organizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a conferência é um importante espaço de diálogo e construção coletiva, envolvendo representantes da sociedade civil, conselheiros, gestores e trabalhadores da área.

Na abertura, marcada para o dia 3, das 13h às 17h, e durante todo o dia 4, das 8h às 18h, serão debatidas propostas e diretrizes para fortalecer a política de assistência social em Poá, levando em consideração as experiências acumuladas desde a criação do SUAS, em 2005.

Antes do encontro principal, o município organizou quatro pré-conferências nos dias 11, 12, 16 e 18 de junho, realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Calmon Viana, São José, Cidade Kemel e Vila Jaú. Esses encontros tiveram como propósito ouvir diretamente a população, promovendo a participação ativa dos usuários dos serviços e coletando propostas que serão debatidas na conferência oficial.

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, a participação popular foi essencial para garantir que as discussões do evento principal estejam alinhadas às reais demandas da população poaense. “As pré-conferências foram fundamentais para garantir que o processo seja verdadeiramente democrático e que as vozes das comunidades estejam presentes nas decisões”, afirmou.