Poá deve receber novo terminal urbano e rodoviário integrado à estação de trens

A cidade de Poá receberá um novo Terminal Urbano e Rodoviário na área central da cidade. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19) pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante a entrega de 188 moradias do programa Casa Paulista em Ferraz.

“Hoje tivemos um novo avanço na nossa luta. Poá terá um Terminal Urbano e Rodoviário na região central, conectados com as estações de trens da nossa cidade. O governador sinalizou publicamente o seu comprometimento para continuarmos avançando”, destacou o prefeito de Poá, Saulo Souza.

O terminal se chamará Ayrton Senna e será conectado com o modal ferroviário. “Em breve, Poá irá receber quatro novas alças de entrada e quatro alças de saída do Rodoanel e um novo viaduto na SP-66 para liberar o fluxo de veículos na entrada da nossa cidade. O terminal contribui para o fortalecimento da mobilidade em Poá”.

Na ocasião, o prefeito também reforçou outros projetos que estão em desenvolvimento. “Já estamos com um projeto avançado da nova praça da cidadania, que será construída em Poá, ao lado da Praça dos Eventos e da Praça da Juventude. O projeto do quartel do Corpo de Bombeiros também está em andamento. Agora nossa luta segue para um novo terminal Urbano e Rodoviário na cidade”, finalizou.