Poá divulga programação de ações do ‘Outubro Rosa-Cinza’

Durante todo o mês, a Prefeitura de Poá, por meio das secretarias da Mulher, Saúde, Esportes, Assistência e Desenvolvimento Social, entre outras, vai promover diversas atividades em alusão ao “Outubro Rosa-Cinza”, campanha de conscientização que alerta as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

Para iniciar a campanha, a Secretaria da Mulher promoveu nesta terça-feira (1°) um ato ecumênico na sede da pasta, que contou com a presença do padre Gesildo Torres, pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, do bairro da Cidade Kemel e do pastor Marcio Lyra.

Segundo a secretária da Mulher, Jeruza Reis, a Campanha “Outubro Rosa-Cinza” tem o objetivo de conscientizar as pessoas da necessidade dos exames de prevenção, tanto de câncer de mama, quanto de câncer de colo de útero, bem como das doenças autoimunes. “Porque prevenção é tudo”, ressaltou.

Durante todo o mês de outubro, às unidades de saúde estarão realizando o exame preventivo de papanicolau, com demanda livre, ou seja, sem necessidade de agendamento por meio de consultas, justamente para facilitar a vida das mulheres e incentivar a realização de exames.

Outubro Rosa-Cinza

A campanha Outubro Rosa foi criada no início da década de 1990 pela Fundação Suzan G. Komem for the Cure. A prevenção ainda é o melhor caminho, razão pela qual, nesse mês, há maior incentivo para a realização de exames e mamografias.

A pedido do Conselho Municipal da Mulher, foi acrescentada a cor cinza à Campanha Outubro Rosa. A cor significa o combate e prevenção as doenças autoimunes (mau funcionamento do sistema imunológico), levando o corpo a atacar os seus próprios tecidos. “Nos sensibilizamos com o pedido e decidimos acrescentar a cor a nossa campanha”, afirmou a secretária Jerusa Reis.