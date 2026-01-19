Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 18/01/2026
Região

Poá é contemplada pelo Programa Rios Vivos e recebe ações de limpeza

Desassoreamento do Itaim, na região da Vila Perracini, já foi iniciado; Tanquinho e Guaió também receberão as melhorias

19 janeiro 2026
Poá é contemplada pelo Programa Rios Vivos e recebe ações de limpezaPoá é contemplada pelo Programa Rios Vivos e recebe ações de limpeza - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

Poá está sendo beneficiada com ações de limpeza e revitalização dos córregos Itaim e Tanquinho por meio do Programa Rios Vivos, iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela SP Águas, com foco na melhoria da qualidade da água dos rios e no combate às enchentes. A expectativa é que sejam retirados mais de 4 mil metros cúbicos de sedimentos até o final de fevereiro.

No Córrego Itaim, no trecho localizado na região da Vila Perracini, os trabalhos já estão em andamento. A área prevista é de 470 metros e a expectativa de remoção é de 3,2 mil metros cúbicos de sedimentos. A conclusão está prevista para fevereiro de 2026.

Já no Córrego Tanquinho, na rua Tanque Verde, a intervenção abrangerá 195 metros, com retirada estimada de 1 mil metros cúbicos de material. O início da obra está previsto para o final de janeiro, com prazo de execução de 30 dias, também com término esperado para fevereiro.

Já o rio Guaió receberá a ação de limpeza no trecho de divisa entre Poá e Suzano, sendo esperada a remoção de 4 mil metros cúbicos de sedimento, beneficiando as duas cidades. No trecho de 860 metros os trabalhos devem começar em breve com prazo de duração de cinco meses.

Os serviços de desassoreamento são executados pela SP Águas, enquanto a Prefeitura atuará na conservação dos espaços após as intervenções. As ações contribuem para a melhoria da vazão dos córregos, redução de pontos de alagamento, diminuição dos riscos de enchentes e proteção das áreas próximas.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da parceria entre Estado e município. “Essa parceria com o Governo do Estado é fundamental para avançarmos em soluções que impactam diretamente a vida da população, especialmente nesse momento de chuvas mais fortes e constantes. São obras que reforçam a prevenção de enchentes e demonstram o nosso cuidado com a cidade e com as pessoas”, afirmou. A secretária municipal de Meio Ambiente, Claudete Canada, ressaltou os ganhos ambientais da iniciativa. “O desassoreamento melhora o fluxo da água, reduz impactos das chuvas intensas e fortalece a preservação ambiental. É uma ação essencial para garantir mais equilíbrio ambiental e segurança para a população poaense”, acrescentou

O Programa Rios Vivos prevê atender cerca de 250 cursos d’água em aproximadamente 150 municípios paulistas, fortalecendo a atuação conjunta entre o Governo do Estado e as prefeituras. Em Poá, a iniciativa representa um avanço importante na prevenção de enchentes e na melhoria da qualidade de vida da população do entorno.

Combate às enchentes

Além do desassoreamento dos córregos em parceria com o governo estadual, a gestão municipal tem atuado em diversas frentes de trabalho, simultaneamente, para combater as enchentes e reforçar a zeladoria no município. Entre as principais ações estão a identificação e limpeza de pontos de descarte irregular de resíduos, capinação e roçagem de vias públicas, varrição, tapa-buraco e recuperação de áreas degradadas.

