Poá e DER discutem mudanças em rotatória na SP-66

A Prefeitura de Poá busca junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) uma autorização para modificar a rotatória na Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66), muito utilizada por motoristas que têm como destino à Rodovia Ayrton Senna (SP-70). Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, a obra será de responsabilidade da administração municipal e é necessária para aumentar a fluidez no trânsito na Avenida Fernando Rossi, na Rodovia Padre Eustáquio e na própria SP-66.

“Estivemos no DER conversando com os técnicos do departamento (Miguel e Marlene) e eles apresentaram algumas exigências e algumas demandas que teremos de cumprir, porém, são documentações que não teremos dificuldade de providenciar. Os trabalhos estão na fase preliminar e futuramente teremos mais detalhes como prazos e valores que serão demandados nesse projeto”, comentou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes. O secretário interino de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social, Augusto de Jesus e técnicos da pasta também acompanharam a reunião no DER.

Atualmente, em diferentes horários, muitos veículos utilizam a Avenida Fernando Rossi visando ter acesso à Rodovia Padre Eustáquio (sentido SP-70). Para isso, precisam cruzar a SP-66 pela rotatória, o que gera trânsito no local. “Queremos então uma autorização do DER para modificar esta rotatória, de uma forma que esse pequeno gargalo seja eliminado. Não será algo complicado e certamente vai melhorar muito a vida dos motoristas que passam com frequência nesta região”, explicou Wilson Lopes, acrescentando ainda que um projeto detalhado sobre a medida será apresentado futuramente, assim que as conversas com o DER tiverem continuidade.