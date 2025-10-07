Poá e empresa Spotline promovem bazar solidário de luminárias no sábado

O Fundo Social de Poá promove, no próximo sábado (11), um bazar solidário de luminárias, em parceria com a empresa Spotline. O evento será realizado das 9h às 14h, no estacionamento da fábrica, localizado na Rua Associação Atlética Poaense, 625, Jardim Emília – Poá. Aproximadamente 400 peças estarão disponíveis, com valores a partir de R$ 10 até R$ 100.

O bazar é uma iniciativa que une solidariedade e sustentabilidade, ao disponibilizar luminárias modernas com pequenas avarias, além de peças novas que estão fora da linha atual de vendas da empresa. Os produtos serão vendidos a preços reduzidos, permitindo que a população adquira itens de qualidade gastando pouco, ao mesmo tempo em que contribui com as ações sociais do Fundo Social.

Segundo a Spotline, o bazar contará também com peças novas e retiradas do showroom da empresa, todas em perfeito funcionamento. O grande destaque será a variedade e quantidade de itens, totalizando cerca de 400 luminárias disponíveis para venda. A empresa informou ainda que os produtos vendidos no bazar não terão troca.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flávia Souza, a iniciativa reafirma o compromisso do município com a inclusão e a economia solidária. “Ilumine sua casa e ajude quem precisa. Essa é uma oportunidade de adquirir produtos de qualidade por preços acessíveis, contribuindo ao mesmo tempo com ações de solidariedade”, afirmou.