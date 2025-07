Poá e Estado realizam estudo para detectar e tratar tracoma

A Prefeitura de Poá deu início a uma ação estratégica de saúde pública voltada para o combate ao tracoma, uma doença ocular infecciosa que pode levar à cegueira se não for tratada corretamente. A iniciativa, que ocorre em parceria com o Centro de Oftalmologia Sanitária do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), ligado à Secretaria de Estado da Saúde, envolve a realização de uma pesquisa domiciliar com exame gratuito nos olhos de moradores das residências selecionadas.

A campanha está sendo conduzida em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Poá e visa identificar e tratar casos da doença, principalmente em crianças de até 10 anos, faixa etária mais vulnerável ao tracoma. O estudo envolve uma equipe técnica capacitada e segue protocolos éticos rigorosos, garantindo o sigilo das informações dos participantes e o consentimento livre e esclarecido antes da realização dos exames.

O tracoma é uma inflamação ocular provocada pela bactéria Chlamydia trachomatis e se transmite, principalmente, por contato direto com secreções dos olhos de pessoas infectadas ou pelo compartilhamento de objetos contaminados, como toalhas e lenços. Os principais sintomas incluem olhos vermelhos, coceira, irritação e presença de secreção.

Sem tratamento adequado, a infecção pode se agravar ao longo dos anos e resultar em complicações severas, como cicatrizes na córnea, deficiência visual e até mesmo cegueira. Um dos quadros avançados da doença é a triquíase, condição em que os cílios se voltam para dentro e tocam o globo ocular, provocando dor intensa e lesões.

Como funciona a pesquisa

A ação começa com uma breve entrevista com o responsável pela residência selecionada, que leva cerca de 10 minutos. O objetivo é buscar informações sobre as condições do domicílio e dados pessoais, e serve como etapa inicial para o exame ocular, que será feito nos demais moradores da casa.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, explica que o exame é simples e indolor. “É feito nas pálpebras dos olhos com o auxílio de uma lupa de 2,5x de aumento, utilizando luz natural ou lanterna”, relata. O procedimento pode causar um leve desconforto ao examinar a parte interna da pálpebra superior, mas é rápido e não causa dor.