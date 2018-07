Poá e Ferraz atingem mais de 50% da meta de vacinação

Poá e Ferraz de Vasconcelos imunizaram mais de 50% da meta das vacinas - Poliomielite e Caxumba, Sarampo e Rubéola (SCR) - em 2017. Em Poá, a vacina inativa da poliomielite para menor de 1 ano teve a cobertura vacinal de 102%, tendo 1.781 crianças imunizadas. Já a vacina SCR, 1ª dose, houve uma cobertura de 98,28,%, sendo 1.746 pessoas vacinadas. Na 2ª dose, teve 75,32% de cobertura vacinal, com um total de 1.315 pessoas imunizadas. A meta era de 95%.

Já em Ferraz a Vigilância Epidemiológica informou que em 2017, 2.716 pessoas foram vacinadas contra poliomelite, o que representou 97,98% da meta. Já de SCR, foram 2. 625 pessoas vacinadas, o que representou 96,01% da meta. A meta para poliomelite e SCR era 2.772 pessoas cada vacina.

2018

Neste ano, as cidades ainda não atingiram a meta. Na cidade poaense, a meta para a cobertura vacinal das vacinas poliomielite e SCR é de 95%. Até o momento, 492 crianças com uma cobertura de 31,28% foram vacinadas contra poliomielite menor de 1 ano. Já de SCR, 1ª dose, foram vacinadas 643 pessoas, com cobertura vacinal de 40,88% e a 2ª dose 436, com cobertura vacinal de 27,72%.

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 15h30. A vacina oral da poliomielite está disponível nas UBSs CS2, Calmon Viana, América e Nova Poá, também nos mesmos dias e horários.

Em Ferraz, 654 pessoas já foram vacinadas contra poliomelite, o que representa 22,05% da meta, e para SCR, 463 já foram imunizadas, o que representa 15,61% da meta. A meta de 2018 para Poliomelite e SCR é 2.966 pessoas cada vacina. As 12 UBSs da cidade oferecem as doses de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.