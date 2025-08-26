Poá e Receita Federal formalizam convênio para implantação de Posto de Atendimento Virtual

O prefeito de Poá, Saulo Souza, assinou nesta terça-feira (26) um Termo de Cooperação Técnica com a Receita Federal do Brasil (RFB) para a instalação do Posto de Atendimento Virtual (PAV) na cidade. O acordo foi formalizado em reunião realizada no gabinete com a presença da secretária de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho de Poá, Jeruza Reis, e do delegado da Receita Federal, Julio Sergio Ferreira Cabrales.

O PAV é uma iniciativa da Receita Federal que busca descentralizar e ampliar o acesso da população aos serviços tributários e cadastrais, por meio de parcerias com prefeituras, que disponibilizam estrutura e servidores capacitados para o atendimento local, com suporte do órgão federal. Quatro servidores municipais de Poá passaram por treinamento e estão aptos a realizar os atendimentos. De forma retoma e com o uso da tecnologia, a equipe da Receita conseguirá oferecer todo o suporte necessário à unidade poanse.

Com a implantação do posto, os moradores da cidade poderão acessar, de maneira mais prática e eficiente, diversos serviços de pessoa física da Receita Federal, como regularização de CPF, emissão de documentos, orientações fiscais, abertura de processos digitais e acompanhamento de solicitações.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da parceria que possibilitou a instalação do Posto de Atendimento Virtual do órgão em Poá. “Com o PAV, os poaenses terão acesso facilitado a serviços essenciais, sem precisar se deslocar para outras cidades. É mais praticidade, eficiência e respeito ao tempo da nossa população. Em breve, vamos inaugurar esse espaço que vai transformar o atendimento em nosso município. Quero parabenizar nossa secretária Jeruza Reis e os representantes da Receita Federal pela parceria que tornou esse avanço possível”, afirmou.

A secretária Jeruza Reis ressaltou que, com a parceria, a cidade vai garantir mais eficiência, inovação e agilidade em seus serviços. “É importante destacar que o PAV funcionará no novo espaço da Secretaria de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, que será inaugurado em breve para concentrar diversos serviços em um único local, oferecendo mais conforto e praticidade à nossa população, que poderá resolver diversas questões no mesmo lugar, de forma prática e rápida.”

O delegado da Receita Federal, que esteve no encontro acompanhado do delegado adjunto Wilson Akira Muramatsu e do gerente Geraldino Alves dos Santos, destacou que os PAVs representam uma iniciativa inédita do órgão, criada com o objetivo de aproximar os serviços do órgão do cidadão.

Ele explicou que, devido à ausência de novos concursos nos últimos anos, não houve uma renovação significativa do quadro de servidores, o que dificultaria a ampliação do atendimento apenas com a equipe própria. “Criamos essa importante parceria com as prefeituras, que nos apoiam com servidores e estrutura. Dessa forma, conseguimos levar o atendimento para os municípios”, detalhou.

O posto funcionará na nova sede da Secretaria de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho de Poá, que está em fase final de preparação para receber toda a estrutura da pasta. No mesmo espaço também serão centralizados os serviços do Agiliza Poá, atualmente realizados na avenida Prefeito Jorge Francisco Correia Allen, nº 87. Em breve, todos os atendimentos passarão a ser feitos no novo endereço na rua Vinte e Seis de Março, no centro.