Poá e Suzano estão entre as 100 melhores no ranking do saneamento

Poá e Suzano são as únicas cidades da região a aparecerem no “top 100” do ranking da Universalização do Saneamento, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). O estudo leva em conta todas as cidades no país em todo com mais de 100 mil habitantes.

Do Alto Tietê, Poá é a melhor listada, com a 32ª posição. O município aparece à frente de grandes cidades, como Belo Horizonte, Balneário Camburiú, Campina Grande e, até mesmo, Brasília, Distrito Federal.

Segundo o estudo, a cidade poaense atinge um percentual de 100% em relação ao abastecimento de água e 99,95% de coleta de esgoto, o que a faz ter uma pontuação de 493,03. Os critérios adotados para essa nota ainda levam em conta o tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e destinação adequada de resíduos, além da taxa de internações por doenças provocadas pela falta de saneamento.

Suzano está 41º colocações abaixo de Poá. Ou seja, na 73ª posição do ranking. Levantamento aponta que a cidade tem 100% de abastecimento de água. Porém, a coleta de esgoto é de 96,01%. Em relação ao tratamento de esgoto, o número é ainda menor, totalizando 67,76%. Apesar disso, a segunda maior cidade do Alto Tietê está à frente de Porto Alegre, Campo Grande e Uberaba, por exemplo.

Se for levar em conta cidades fora do “top 100”, a região ainda tem outras três cidades no ranking. São elas: Mogi das Cruzes (101ª); Ferraz de Vasconcelos (127ª); e Itaquaquecetuba (176ª).

Em relação ao abastecimento de água, apenas Itaquá atinge a marca dos 100%. Já quanto à coleta de esgoto, os três municípios não conseguiram atingir sequer 90%.

Menos de 100 mil

Cidades com um número menor a 100 mil habitantes também foram analisadas. Dados da ABES põem Arujá, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel na lista. O DS consultou e Biritiba Mirim não consta no levantamento.

Dessas, a melhor pontuação é a de Arujá, com 429,94. Seguido de Salesópolis com 397,13; Guararema, que teve nota de 396,02; e Santa Isabel, com 313,86.