Poá: EMAD muda de endereço e passa a funcionar no Ceme

O setor administrativo da EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar) está funcionando em novo endereço: no Centro de Especialidades Médicas (CEME), localizado na rua Marquesa de Santos, 186, no Jardim Medina. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4636-3200.

Com a mudança realizada nesta segunda-feira (21), a população que precisa de atendimento administrativo relacionado ao EMAD deve se dirigir ao novo endereço no CEME. No local, é possível realizar agendamentos de visitas domiciliares, verificar se o paciente tem direito ao serviço, tirar dúvidas e solicitar diversos tipos de atendimentos relacionados ao acompanhamento multiprofissional.

Antes instalada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Wellington Lopes, no Jardim América, a EMAD foi transferida para o CEME com o objetivo facilitar o acesso da população aos serviços administrativos do programa, além de proporcionar uma estrutura mais adequada ao atendimento da equipe técnica e dos usuários.

A EMAD oferece cuidados em saúde diretamente nas residências de pacientes que apresentam dificuldade de locomoção ou condições clínicas que demandam acompanhamento contínuo. Trata-se de uma modalidade voltada especialmente a pessoas com mobilidade reduzida, doenças crônicas ou em reabilitação, que precisam de atenção regular, mas não necessariamente de internação hospitalar.

A equipe é formada por profissionais de diferentes áreas da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, que atuam de maneira conjunta e coordenada. O objetivo é garantir um atendimento humanizado, personalizado e eficaz no próprio lar do paciente.