Poá encerra setembro amarelo com dança circular e reforça rede de apoio à saúde mental

A Secretaria de Saúde de Poá encerrou na manhã desta terça-feira (30) a campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, com uma dança circular realizada na Praça Atílio Santarelli, na região central. A iniciativa marcou o fim de uma programação especial voltada à conscientização e ao acolhimento, que ao longo de setembro mobilizou diferentes unidades de saúde e serviços especializados do município.

Durante o mês foram promovidas rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e decoração de espaços de saúde com frases motivacionais. As ações ocorreram nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II e CAPS AD), além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Calmon Viana, Nova Poá e Jardim América. Profissionais de saúde também entregaram folders com informações sobre sinais de alerta e locais de apoio disponíveis na cidade.

O encerramento com a dança circular promoveu um momento de reflexão e celebração da vida. A coordenadora de Saúde Mental de Poá, Giovanna Gobbo, destacou o caráter terapêutico da atividade. “Foi um mês de vários trabalhos importantes, com dinâmicas de frases afirmativas e, agora, no final, encerramos com essa atividade especial, que envolve as pessoas, os saberes e tem uma questão terapêutica, pois vai trabalhar a vida, que é bonita e é bonita, como diz o tema da nossa ação”, afirmou.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, ressaltou a importância do Setembro Amarelo como um momento de cuidado e acolhimento. “Setembro é o mês do cuidado e do acolhimento, para lembrar que a vida importa. A taxa de suicídio é muito grande no Brasil e tem aumentado nos últimos anos, principalmente entre os jovens de 10 a 24 anos. Estima-se que de 2011 a 2020 foram registrados mais de 115 mil suicídios no país. Essa ação é importante para mostrar para todos que a vida importa”, afirmou.

Reforço na equipe

Segundo ele, a gestão municipal vem ampliando o acesso ao atendimento especializado na rede pública. “A partir deste ano conseguimos trazer três psiquiatras adultos, três infantis, seis psicólogos infantis e três psicólogos adultos para compor uma rede de apoio de cuidado integral na saúde de Poá. Estamos fortalecendo essa frente de acolhimento e suporte à população. Lembrando que a valorização da vida deve ocorrer em todos os meses do ano e que a população não hesite em buscar ajuda em uma unidade de saúde”, completou o secretário.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, a Secretaria de Saúde buscou não apenas oferecer informações sobre prevenção ao suicídio, mas também envolver a população em práticas que incentivam a valorização da vida e a solidariedade. “A união de profissionais de saúde, pacientes e familiares em atividades coletivas reforça o papel da convivência social como ferramentas no cuidado com a saúde mental. Além disso, estamos investindo no fortalecimento do setor, com a chegada de novos profissionais que ampliam a rede de atendimento e garantem um acolhimento cada vez mais humanizado para a população”, finalizou.