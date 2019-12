Poá estima economia de R$ 161 mil por ano com mudança de prédios alugados

A Prefeitura de Poá iniciou o processo de desocupação de dois prédios locados na região central, que abrigavam o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e uma Casa de Cursos e adaptou o prédio da antiga escola professor Cândido José Balazaima, na Rua Eneida Franco Pinto com Avenida Vital Brasil, para receber estes dois equipamentos.

Segundo o prefeito Gian Lopes, com a medida a administração municipal vai economizar R$ 161 mil por ano com aluguéis e os espaços continuarão com áreas de atendimento equivalentes, bem estruturados e entradas individuais. “A Prefeitura de Poá iniciou uma série de medidas com vistas a readequar seu Orçamento e nos últimos meses diversas situações têm sido estudadas, em diferentes áreas e pastas, visando amenizar a queda na arrecadação, mas sempre levando em consideração o melhor para população”, comentou.

De acordo com o secretário de Assistência, Edevaldo Gonçalves, tanto o Creas quanto a Casa de Cursos cumprem papéis sociais importantíssimos na cidade. “São equipamentos que oferecem diversos serviços para nossa população e por isso escolhemos um local estratégico para instalação dos mesmos. Fizemos contato com a Educação e acertamos a adaptação do prédio da antiga escola professor Cândido José Balazaima, que estava vazio e agora será essencial para as nossas atividades”.

O Creas é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. A unidade orienta e encaminha os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município. No local também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.

Já a Casa de Cursos o principal objetivo é proporcionar oportunidades para que os munícipes possam voltar ao mercado de trabalho e gerar renda. “Para a pessoa não se sentir dependente do serviço social e para que ela consiga outra vez ser inserida no campo profissional, oferecemos condições para isso. Então contamos no local com a oferta destas atividades profissionalizantes”, concluiu Edevaldo Gonçalves.