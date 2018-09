Poá estima R$ 391 mi de receita para 2019 por meio da LOA

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Fazenda, realizou na manhã dessa quarta-feira (26), na sede da Secretaria de Educação, audiência pública para elaboração e discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício de 2019.

Durante a audiência, que contou com a presença dos responsáveis das secretarias municipais, servidores públicos, representantes da sociedade e público em geral, foi apresentada a previsão da receita para o próximo ano, que está estimada em R$ 391 milhões.

De acordo com o secretário da Fazenda, Robson Senziali, o orçamento de 2019 foi baseado no ano de 2018 com uma projeção de aumento em torno de 5%.

“Não projetamos o valor total do Imposto Sobre Serviços (ISS) já que a cidade está recebendo o valor do imposto por meio de uma liminar. Caso o ISS saia realmente do município, teremos que retomar as medidas econômicas suspensas após a concessão da liminar e rever os investimentos previstos para o próximo ano”, explicou Senziali.

O projeto de lei que estabelece o orçamento para 2019 será encaminhado para Câmara de Vereadores até amanhã para análise e aprovação dos parlamentares.