Poá faz convocação de 25 novos guardas para reforçar a segurança

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), anunciou ontem a convocação de 25 guardas-civis municipais (GCMs) para se apresentarem na próxima segunda-feira (20), na Prefeitura, para a entrega de documentos e realização de exames para admissão.

O anúncio foi feito na página do prefeito no Facebook. A publicação na rede social diz que hoje sairá no Diário Oficial do município a convocação.

“(Os guardas) Deverão se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, na segunda-feira, dia 20 de julho, a partir das 10 horas, para regularizar documentação e se apresentarem para exames de admissão”, informa o prefeito.

Os guardas, sendo 20 homens e cinco mulheres, passaram em concurso público há mais de um ano e aguardavam para serem convocados.

História

Na edição do dia 28 de fevereiro de 2019 o DS publicou reportagem informando sobre a homologação das empresas responsáveis pela condução dos 88 GCMs aprovados no concurso público.

“É importante reforçar que estamos nos empenhando muito quanto a melhoria da segurança na cidade. Diversas estratégias estão sendo traçadas em busca de soluções para este setor, que é uma grande preocupação para população e estamos trabalhando diariamente para implementar as ações que garantirão uma cidade mais segura para os poaenses”, comentou na época o prefeito.

O secretário de Segurança Urbana de Poá, Carlos Setsuo, também esteve presente nessa reunião e disse que “a expectativa é reforçar o efetivo da GCM na cidade”

Passados meses desde o período citado, nenhuma convocação oficial ocorreu.

Quando Gian Lopes veio ao programa DS Entrevista, no período entre a homologação das empresas e o anúncio de ontem, muitos questionavam uma data para a convocação dos guardas.

Em agosto passado os GCMs, ainda em treinamento, doaram sangue ao Hemocentro de Suzano. A iniciativa “foi estimular o lado social dos guardas”, explicou o presidente da Comissão de Concursos.

Medidas de segurança

Outra medida de segurança informada nessa data foi a construção do Centro de Segurança Integrada (CSI) de Poá, que tiveram início em dezembro de 2018. A unidade ficará na Rua Herculano Duarte Ribas, região central.