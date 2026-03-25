Poá Fest inicia nesta quinta e terá ônibus gratuito para famílias no domingo

Os adultos acompanhados de crianças de até 14 anos que utilizarem os ônibus das linhas municipais terão tarifa zero durante todo o domingo (29), em Poá. A medida integra a programação do último dia da Poá Fest 2026, em comemoração aos 77 anos de emancipação do município, e tem como objetivo ampliar o acesso das famílias às atividades voltadas ao público infantil na data.

A gratuidade será válida das 0h às 23h59 em todas as linhas municipais, permitindo que moradores circulem pela cidade sem custo ao longo do dia.

Neste dia, a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe receberá uma programação especial, com a presença de personagens infantis, show da Patrulha Canina, além de brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce gratuito. A entrada será gratuita e, excepcionalmente nesta data, não haverá necessidade de doação de alimentos.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da ação para ampliar o acesso da população às atividades comemorativas. “Preparamos esse dia com muito carinho para as nossas crianças e suas famílias. A gratuidade para crianças e suas famílias garante que todos possam participar sem se preocupar com o custo do transporte, fortalecendo esse momento de celebração e união. Assim, encerramos a programação da Poá Fest 2026 da melhor forma, com a presença de todas as famílias poaenses”, afirmou.