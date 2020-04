Poá fica em 1º na região em taxa de isolamento social, diz levantamento

A taxa de isolamento social no Alto Tietê permanece abaixo de 60%. De acordo com o levantamento da última terça-feira (14) realizado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP), nenhuma das 6 cidades da região, monitoradas pelo sistema, passou da marca 57% de sua população em isolamento, atingida apenas pela cidade de Poá, incluída no último levantamento.

As demais cidades da região mantiveram os índices dos dias anteriores. Partindo das cidades mais populosas do Alto Tietê, Mogi das Cruzes teve 54% dos mais de 445 mil habitantes em isolamento social, de acordo com Simi-SP. Já em Itaquaquecetuba, 56% dos 370 mil moradores da cidade permaneceram em casa na última terça-feira.

Em Suzano, 54% dos mais de 297 mil habitantes respeitaram a quarentena. Em Ferraz de Vasconcelos a porcentagem foi parecida. 53% dos quase 195 mil residentes do município ficaram em isolamento social, e em Arujá, 55% de quase 89 mil habitantes permaneceram em suas residências.

O levantamento realizado pelo Simi-SP já conta com 104 dos 645 municípios do Estado de São Paulo. De acordo com o governo, o sistema foi mais uma ferramenta para enfatizar campanhas de conscientização em cidades e regiões onde a taxa de isolamento ainda é abaixo do ideal de 70%.

A taxa de 70% foi estipulada pelo Centro de Contingência do coronavírus do Estado. Esse índice leva em consideração a capacidade de leitos para internação no sistema de saúde de São Paulo. Segundo o centro, caso a taxa permaneça abaixo do estipulado, a saúde do Estado não será capaz de atender todos os infectados pela Covid-19.

O Simi-SP coleta informações anônimas a partir dos dados móveis dos celulares, das operadoras Tim, Vivo, Claro e Oi, que firmaram parceria com o Estado para a concessão desses dados. Essas informações são passadas para o sistema que cria um mapa onde são registradas as regiões com maior índice de aglomeração por período. Nesses locais, ações são firmadas, em parceria com as prefeituras. Estas por sua vez, visam diminuir o trânsito de pessoas e reforçar a importância do isolamento social o combate ao novo coronavírus.