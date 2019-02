Poá ganha duas novas ambulâncias e carro para atendimento domiciliar

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, entregaram na manhã desta terça-feira (5) duas novas ambulâncias para o transporte de pacientes e um carro Renault Kwid para a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD). A compra dos carros zero quilômetro tem como objetivo a renovação da frota de veículos da Secretaria de Saúde. O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, também participou da atividade.

“Além destes veículos, em breve a cidade receberá ainda mais seis ambulâncias zero quilômetro. Estamos trabalhando muito para melhorar o atendimento na área Saúde, já que este setor é tratado como prioridade pela administração municipal”, explicou o prefeito Gian Lopes.

No final de 2018, Gian Lopes e Marquinhos Indaiá já haviam entregado dois carros Chevrolet Spin, zero quilômetro, de sete lugares, para serem utilizados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, melhorando muito as condições de trabalho das equipes.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá, reforçou que a compra dos veículos significa uma melhoria na estrutura da secretaria. “Estes novos carros ajudarão e muito nas atividades de rua das nossas equipes. Fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo”, comentou.

Outros projetos

O prefeito Gian Lopes iniciou a construção e realizará em breve a entrega do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, na Vila Açoreana. O local contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias. A capacidade de atendimento será de até 400 crianças por dia.

As unidades de saúde de Poá também começaram a ser reformadas para aumentar o conforto e comodidade dos poaenses, além de contribuir na oferta de um melhor atendimento.

O prefeito Gian Lopes, juntamente com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), também conseguiu garantir o atendimento de poaenses na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes.

E, além disso, a Secretaria de Saúde tem trabalhado para melhorar o acesso da população aos medicamentos distribuídos nas unidades de saúde e deve inaugurar em breve o novo prédio do Centro Municipal de Especialidades (CEME), que está sendo construído para promover integração no atendimento da Rede de Saúde.