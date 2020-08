Poá ganha Pronto Atendimento Infantil para atender 300 crianças

O novo Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança de Poá, com capacidade para atender até 300 crianças, foi entregue ontem. Equipamento está localizado na Rua Jair de Godoy, 270, Vila Açoreana.

O novo complexo de saúde do município é um local que conta com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias.

Crianças serão atendidas por uma equipe especializada com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, farmacêuticos, entre outros.

Para o projeto sair do papel o deputado federal Márcio Alvino garantiu uma emenda de R$ 1 milhão e o deputado estadual André do Prado conseguiu R$ 3 milhões para o investimento na unidade.

Especialidades

Esta unidade visa o atendimento da população infantil, para casos de baixa e média complexidade de urgência e emergência e conta com espaços para recepção, duas salas de espera, gerência, chefia administrativa, triagem, consultórios, emergência, briquedoteca, sanitários, fraldário, farmácia, CME, expurgo, isolamento, ultrassonografia, vestiários masculino e feminino, serviço social, psicologia, odontologia, posto de enfermagem, observação infantil, medicação, inalação, sutura, observação, rouparia, sala de equipamentos, necrotério, Raio-X, almoxarifado, refeitório, entre outros.

Investir em Saúde tem sido prioridade da administração municipal e nos últimos meses foi realizada a contratação de médicos; aquisição de medicamentos; trabalho intenso para dar transparência aos atos e humanização no atendimento; inauguração do Centro Odontológico (CEO); inauguração do Centro de Especialidades (CEME); reforma e compra de novos equipamentos para o Hospital Guido Guida; instalação de dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em Poá; reforma das UBSs do Jardim América, Vila Júlia, Vila Varela, Nova Poá, entre outras; compra de 13 novos carros, duas mini vans e duas ambulâncias; instalação de Hospital de Campanha com 10 leitos de UTI e 20 para casos leves; e a construção do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança.