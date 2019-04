Poá: geração de emprego cresce 445% em relação ao 1º trimestre de 2018

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), comemorou os últimos resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Segundo levantamento divulgado, Poá registrou no primeiro trimestre deste ano 3137 admissões e 2690 demissões, com um saldo positivo de 447 novas vagas de emprego geradas na cidade. Em comparação com o mesmo período de 2018 (82 vagas criadas), foi registrado um aumento de 445% entre um ano e outro.

Ações têm sido colocadas em prática em Poá para a geração de emprego e renda. E a Prefeitura tem recebido a confirmação de empresas com o interesse de se instalar na cidade.

Chegaram recentemente o grupo AlSaraiva (Habib’s e Ragazzo), Shibata Supermercados, UNIP (Universidade Paulista), Box Brasil, Walim, Vale Mais Atacadista, Burger King, e estão acontecendo negociações para novas instalações e expansões empresariais no município.

O trabalho cria novas oportunidades para o poaense e principalmente para Poá na busca por crescimento e desenvolvimento.

“Estou muito feliz porque nosso trabalho está gerando frutos. Buscar investimentos de empresas gera maior arrecadação para o município e também uma demanda maior de emprego, o que colabora muito para que Poá cresça e se desenvolva”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Secretário

O secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho de Poá, Ricardo Massa, reforçou que este é o momento exato para administração municipal buscar mais investimentos junto a diferentes empresários e setores. “O mercado está voltando a crescer e estamos trabalhando para fortalecer relações com empresários e investidores. E nosso trabalho está com saldo positivo, que pode ser comprovado com a chegada das novas empresas e com a criação de novos postos”, completou.