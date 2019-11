Poá imuniza neste sábado jovens de 20 a 29 anos contra o sarampo

Poá terá neste sábado (30), nas unidades de saúde, o Dia D da segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo, desta vez com o objetivo de alcançar jovens de 20 a 29 anos. O trabalho é realizado entre Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e o município.

“As unidades de saúde do Jardim América, Calmon, Nova Poá, Kemel, Vila Varela e São José, estarão de portas abertas, das 8h às 17 horas, para o atendimento e imunização dos nossos jovens. Também contaremos com postos volantes na Igreja Matriz, Capela Santo Antônio, Feira de Calmon Viana e Praça Armando Rossi”, explicou a secretária de Saúde, Flávia de Souza Verdugo Marques.



Esse grupo poderá receber a dose da tríplice (sarampo, rubéola e caxumba) ou da dupla viral (sarampo e rubéola). O público-alvo da campanha deve ir aos postos de saúde, preferencialmente com a carteirinha de vacinação, para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.



Importante ressaltar que Poá continuará realizando ações de bloqueio diante da notificação de casos da doença. “As pessoas devem ficar atentas aos seguintes sintomas do sarampo: febre acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos, manchas vermelhas por todo o corpo e mal estar geral. Se apresentar os sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima”, acrescentou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Fabiani Ferri.



Até o momento, a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo registrou o comparecimento de 368 pessoas com idade entre 20 e 29 anos nas unidades de saúde e destes foram vacinados 186.